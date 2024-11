Perrito celebra su cumpleaños a lo grande y fiesta se vuelve viral en redes

No cabe duda que las mascotas son miembros importantes para algunas familias, y es que muchas veces se busca que el amor incondicional que nos brindan sea retribuido de la misma manera.

Y es por eso que una familia no tuvo mejor idea que festejar los 4 años de su perrito 'Viny' con una singular fiesta. El engreído de 4 patas vistió un elegante terno para este día tan especial.

Esta publicación es viral en las redes sociales y ya cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones en TikTok y miles de internautas no dudaron en comentar la celebración de 'Viny', quien al parecer es toda una celebridad , ya que cuenta con su propio Instagram .

El perro Viny más conocido en las redes sociales como Lic. Pugberto.

"Feliz cumpleaños licenciado Pugberto", "No manches, a mi solo me dan unos pingüinos de pastel", " Es el mejor vídeo que he visto en mi vida", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral.