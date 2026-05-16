Teófilo Cubillas y Luis Cotillo tuvieron un encuentro mundialista | FOTO: Difusión

Teófilo Cubillas y Luis Cotillo tuvieron un encuentro mundialista

A menos de un mes de que se juegue la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el legendario Teófilo Cubillas y el médico deportólogo Luis Cotillo tuvieron una reunión. Ambos charlaron largamente sobre las expectativas del próximo torneo de selecciones, el fútbol peruano y la medicina deportiva actual.

Además, la cita permitió rememorar los grandes momentos del gran Nene en los mundiales y los 10 goles que marcó con la camiseta de la Bicolor. También, Cubillas tomó nota de los avances y de la próxima inauguración de la clínica Sport Medical en Breña.