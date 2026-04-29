Caín Fara anotó el empate de Universitario sobre Nacional de Uruguay. | Foto: captura/ESPN

Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional

El zaguero argentino apareció de sorpresa por el segundo palo y sacó un fuerte remate para poner el empate de Universitario en el Monumental.