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Caín Fara anotó el empate de Universitario sobre Nacional de Uruguay. | Foto: captura/ESPN

Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional

El zaguero argentino apareció de sorpresa por el segundo palo y sacó un fuerte remate para poner el empate de Universitario en el Monumental.

Gary Huaman
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