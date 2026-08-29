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Abdiel Arroyo puso el 2-0 de UTC frente a Universitario. | Foto: Captura L1 Max

¡UTC se impone en Cajamarca! Gol de Abdiel Arroyo para el 2-0 sobre Universitario

A los 20 minutos, el delantero panameño Abdiel Arroyo aumentó la ventaja para el 'Gavilán del Norte', tras una gran asistencia de David Camacho.

Eduardo Chirinos
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