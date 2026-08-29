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¡UTC se impone en Cajamarca! Gol de Abdiel Arroyo para el 2-0 sobre Universitario
A los 20 minutos, el delantero panameño Abdiel Arroyo aumentó la ventaja para el 'Gavilán del Norte', tras una gran asistencia de David Camacho.
¡De media vuelta! golazo de Gianluca Lapadula para el 3-0 de Universitario sobre Los Chankas
¡En racha! Gianluca Lapadula aparece para poner el 1-0 de Universitario ante Los Chankas
¡Apareció la Culebra! Golazo de Eryc Castillo desde fuera del área para el 1-1 de Alianza Lima ante Melgar
¡Locura! Cristian Bordacahar anotó de cabeza el 1-0 de Melgar sobre Alianza Lima
Ariel Muñoz anotó golazo de penal para poner el 2-1 de Alianza Atlético sobre Sporting Cristal
¡Michael Hoyos no perdonó! El atacante apareció para poner el 1-1 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético
¡No perdonó! Federico Girotti sacó un fuerte disparo y anotó el 1-1 de Alianza Lima a Sport Boys
¿Polémica? Luis Urruti marcó el 2-0, pero el VAR lo anuló por contacto de balón con la mano - VIDEO
¡Qué calidad! Golazo de Jostin Alarcón para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Lima - VIDEO
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