Warriors vs. Spurs EN VIVO ONLINE ESPN: hora, día y canal de los playoffs de la NBA

Este sábado 14 de abril (2.00 p.m. - hora peruana), Golden State Warriors y San Antonio Spurs protagonizarán uno de las llaves más vibrantes de los cuartos de final de la NBA. En vivo y directo por ESPN (Latinoamérica) y ABC (Estados Unidos).

Golden State Warrios y San Antonio Spurs se enfrentan este sábado 14 de abril (2.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE ESPN y ABC) en el primer partido de los cuartos de final de la Conferencia Oeste de los Playoffs 2017-18 de la NBA. Stephen Curry será la gran baja de los vigentes campeones.

La temporada regular de la NBA llegó a su final tras haberse disputado 1.230 partidos, si bien los Houston Rockets parten como grandes triunfadores al conseguir la mejor marca, los Golden State Warriors, actuales campeones de la liga, acabaron segundos, en la Conferencia Oeste.

Los grandes derrotados han sido los San Antonio Spurs, que al perder de visitantes por 122-98 ante los New Orleans Pelicans, cayeron al séptimo puesto de la clasificación y tendrán que enfrentarse en la primera ronda ante los Golden State Warriors, sus verdugos el año pasado en las finales de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, los Golden State Warriors no podrán disponer de Stephen Curry, su mejor figura, ya que sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda el pasado 23 de marzo contra Atlanta Hawks, cumpliría así con los pronósticos que habían vaticinado los especialistas de la NBA.

Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green si estarán disponibles para los Golden State Warrios, así que nada evitará que tengamos un gran partido frente a los San Antonio Spurs, que contarán con su figura Manu Ginóbili desde el arranque.

Partidos Warrios-Spurs

Game 1: Warriors vs. Spurs - Hora: 2.00 p.m. (sábado 14 de abril)

Game 2: Warriors vs. Spurs - Hora: 9.30 p.m. (lunes 16 de abril)

Game 3: Spurs vs. Warrios - Hora: 8.30 p.m. (jueves 19 de abril)

Game 4. Spurs vs. Warrios - Hora: 2.30 p.m. (domingo 22 de abril)

Game 5: sin confirmar (martes 24 de abril)

Game 6: sin confirmar (jueves 26 de abril)

Game 7: sin confirmar (sábado 28 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 2.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

México: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m.

Estados Unidos (California): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Chile: 2.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Nicaragua: 1.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66)

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).