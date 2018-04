Warriors vs. Spurs EN VIVO ONLINE DirecTV: hora y canal | Playoffs de la NBA | Game 2

Este lunes 16 de abril (9.30 p.m. - hora peruana), Golden State Warriors y San Antonio Spurs jugarán el segundo partido de los cuartos de final de los Play Offs de la NBA. En vivo y directo por DirecTV Sports (Latinoamérica) y NBA League Pass.

Stephen Curry podría regresar hoy en la formación titular de los Warriors. Foto: NBA.com

Los Golden State Warriors, con el posible regreso de Stephen Curry, volverán a recibir a los San Antonio Spurs, de Manu Ginóbili, en el Oracle Arena, de Oakland, este lunes 16 de abril (9.30 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / vía DirecTV Sports y NBA League Pass) por el segundo partido de los cuartos de final de los Play Offs de la NBA.

Luego de superar 113-92 en el primer juego, los Golden State Warriors aún deben mejorar su estrategia para poder llevarse la segunda victoria sobre los San Antonio Spurs. Por esta razón, el regreso de Stephen Curry sería vital, ya que le daría más libertad a Kevin Durant, Draymond Green y Klay Thompson.

En tanto, los San Antonio Spurs todavía concentran sus esperanzas de triunfo en Manu Ginóbili, LaMarcus Aldrige y Paul Gasol. Si bien no tienen el talento individual de las estrellas de los Golden State Warriors, el juego colectivo esta de lado para los dirigidos por Gregg Popovich.

"Creí que estábamos preparados física y mentalmente, pero estaba equivocado", dijo el 'coach' de los San Antonio Spurs.

Partidos Warrios-Spurs

Game 1: Warriors [113-92] Spurs - sábado 14 de abril

Game 2: Warriors vs. Spurs - Hora: 9.30 p.m. (lunes 16 de abril)

Game 3: Spurs vs. Warrios - Hora: 8.30 p.m. (jueves 19 de abril)

Game 4. Spurs vs. Warrios - Hora: 2.30 p.m. (domingo 22 de abril)

Game 5: sin confirmar (martes 24 de abril)

Game 6: sin confirmar (jueves 26 de abril)

Game 7: sin confirmar (sábado 28 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 9.30 p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

México: 9.30 p.m.

Estados Unidos: 9.30 p.m.

Estados Unidos (California): 7.30 m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Argentina: 11.30 p.m.

Chile: 11.30 p.m.

España: 4.30 a.m. (martes 17 de abril)

Venezuela: 10.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Nicaragua: 8.30 p.m.

Uruguay: 0.30 a.m. (martes 17 de abril)

Paraguay: 11.30 p.m.

Brasil: (martes 17 de abrl)

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66)

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).