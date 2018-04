Miami Heat se enfrenta a los Sixers EN VIVO ONLINE DirecTV 2 Playoff NBA | Game 3

Este jueves 19 de abril (6.00 p.m. - hora peruana), Miami Heat y Philadelphia 76ers Sixers se enfrentarán en el tercer partido de la primera ronda de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA. En vivo por DirecTV Sports 2.

Miami Heat vs. Philadelphia Sixers. Foto: AP

Minuto a minuto

1Q 2Q 3Q 4Q Heat 9 Sixers 10

La Previa

Los Miami Heat tiene la gran oportunidad de remontar la serie, que va 1-1 en el global, a los Philadelphia 76ers Sixers este jueves 19 de abril (6.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / DirecTV Sports 2: Canal 612) en la cancha del American Airlines Arena de Miami por el tercer partido de la primera ronda (o cuartos de final) de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Spurs vs. Warriors EN VIVO ONLINE ESPN | hora - canal | Playoffs NBA | Juego 3

En el segundo juego, el veterano Dwyane Wade surgió con su mejor versión de estrella, con tres títulos de liga, y anotó 28 puntos con los que lideró a los Miami Heat en su triunfo en calidad de visitantes por 103-113 sobre los Philadelphia 76ers Sixers para poder igualar la serie (1-1) y, asimismo, romper la racha ganadora de 17 partidos consecutivos, la mejor que había en la NBA.

Wade, que jugó 26 minutos, para los Miami Heat y, durante todo ese tiempo, sorprendió a la defensa de los Philadelphia 76ers Sixers al anotar 11 de 16 tiros de campo, falló el único, y acertó 6 de 8 desde la línea de personal.

Los Philadelphia 76ers Sixers, por su parte, no perdían un partido desde el pasado 13 cuando se enfrentaron a los Indiana Pacers y luego lograron 16 triunfos consecutivos en el cierre de la temporada regula de la NBA y también ganaron el primero de la eliminatoria. Por esta razón, causó mucha sorpresa el triunfo de los Miami Heat.

NO TE LO PIERDAS: Mundial Rusia 2018: Miguel Trauco cambiaría al Flamengo por grande de Bélgica tras la Copa del Mundo

Se espera una gran desempeño de Ben Simmons, de los Philadelphia 76ers Sixers, quien rozó el ‘triple-doble’ con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, pero que esta vez si sera para una justa victoria.

Partidos Miaimi Heat-Philadelphia Sixers

Game 1: Sixers [130-103] Heat - sábado 14 de abril.

Game 2: Sixers [103-113] Heat - lunes 16 de abril.

Game 3: Heat vs. Sixers - Hora: 6.00 p.m. (jueves 19 de abril)

Game 4. Heat vs. Sixers - Hora: 1.30 p.m. (sábado 21 de abril)

Game 5: Sixers vs. Heat - hora: por definir (martes 24 de abril)

Game 6: sin confirmar (jueves 26 de abril)

Game 7: sin confirmar (sábado 28 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 6.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m.

Estados Unidos (California): 4.00 m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (viernes 20 de abril)

Venezuela: 7.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Nicaragua: 5.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66)

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).