Pelicans vs. Blazers EN VIVO ONLINE DirecTV | hora - canal | Playoffs NBA | Juego 3

Este jueves 19 de abril (8.00 p.m. - hora peruana), New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers chocan por el tercer partido de la segunda ronda de la Conferencia Oeste de los playoffs de la NBA. En vivo por NBA TV de DirecTV.

Los New Orleans Pelicans, con la serie 2-0 a su favor, parten como favoritos ante los Portland Trail Blazers este jueves 19 de abril (8.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / NBA TV de DirecTV Sports) por el tercer juego de la primera ronda (cuartos de final) de la Conferencia Oeste de los playoffs de la NBA.

En el segundo partido, Jrue Holiday, de los New Orleans Pelicans, anotó 33 puntos y completó su mejor marca como profesional en la historia de los playoffs de la NBA y, también, repartió nueve asistencias en el duelo con el base de los Porland Trail Blazers, Damian Lillard.

Si Holiday continúa jugando a este nivel, los New Orleans Pelicans no tendrían ninguna razón para preocuparse por llegar a la segunda ronda por segunda vez en los 16 años que lleva participando en la NBA.

"Aún faltan dos juegos más, todavía no estamos clasificados", aclaró Jrue Holiday, estrellas de los New Orleans Pelicans.

