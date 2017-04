WWE Payback 2017: Revisa la cartelera del emocionante evento del próximo domingo 

WWE realizará este 22 de abril el evento de Payback 2017 en SAP Center de California con espectaculares peleas.

WWE Payback 2017 se realizará en California, Estados Unidos. Creditos : WWE

La WWE llevará a cabo el siguiente domingo 22 de abril el evento de Payback 2017 en el SAP Center de San José, California. Varias peleas ya se confirmaron y pese a que no se sabe aún cuál será el show estelar de la noche, puede haber sorpresas hasta esa fecha.

Y es que este lunes en el Monday Night Raw quizás se agreguen más luchas y se revele el main event. Bray Wyatt y Randy Orton protagonizarán un tremendo combate por el Campeonato Mundial de la WWE. Sin embargo, Kurt Angle o incluso Triple H pueden dar sorpresas.

Brock Lesnar es el dueño del título Universal de la compañía y desde su victoria ante Goldberg en Wrestlemania 33 no lo ha puesto en juego. Esta última semana se dio a conocer que Bayley defenderá su Campeonato Femenino de Raw frente a Alexa Bliss.

Kevin Owens pese a que fue movido a SmakDown Live se medirá con Chris Jericho en Payback y será la última vez que ambos contrincantes se vean en un ring, ya que se terminará el feudo.

Se especula que Roman Reigns vs. Braun Strowman será la pelea principal, pues el 'Samoano' ha sido protagonistas de varios eventos y desde que retiró a The Undertaker está en el ojo de la tormenta. La oveja negra de la Familia Wyatt masacró a todos a su antojo y el excampeón no sería la excepción

CARTELERA ACTUALIZADA

- Bray Wyatt vs. Randy Orton (C): Campeonato WWE - House of Horrors

- Alexa Bliss vs. Bayley (C): Campeonato de mujeres de Raw

- Chris Jericho vs. Kevin Owens (C): Campenato de los Estados Unidos

- Austin Aries vs. Neville (C): Campeonato Peso Crucero

- Cesaro y Sheamus vs. Hardy Boyz (C): Campeonatos en parejas de Raw

- Seth Rollins vs. Samoa Joe

-.Roman Reigns vs. Braun Strowman