AJ Styles, Shinsuke Nakamura y Randy Orton son algunas de las principales estrellas de la WWE que llegarán a nuestro país. Conoce aquí el precio de las entradas.

WWE Live Lima: evento fue confirmado para el 30 de noviembre Creditos : WWE

La WWE estará de vuelta a Perú. El espectáculo de lucha libre más grande del mundo se dará cita el jueves 30 de noviembre en el Jockey Club para el deleite de los amantes de la compañía liderada por Vince McMahon.

Después de un rotundo sold out el año pasado, la WWE regresa renovado al Perú para darle a sus fanáticos la posibilidad de ver en vivo a sus superestrellas favoritas, muchas de ellas llegan por primera vez.

Perú se ha convertido en una parada obligatoria para este gigante del entretenimiento, las superestrellas más famosas del mundo vuelven para entregar a su fanaticada diversión apta para toda la familia. Diversión que millones de peruanos siguen hace varios años a través de la programación en televisión.

La lluvia de superestrellas que la WWE LIVE LIMA trae este año incluyen a AJ Styles, Randy Orton, Charlotte Flair, Becky Lynch, Naomi, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Jinder Majal, The New Day, The Usos, Tye Dillinger, Sin Cara, Natalya, Carmella, Tamina y muchas más que se irán anunciando en los próximos días.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

Ringside S/ 750

Campo VIP S/ 500

Palco VIP Occidente / Oriente S/ 360

Palco Occidente / Oriente S/ 230

Tribuna Occidente / Oriente S/ 100

Palco VIP Norte S/ 230

Palco Norte S/ 120

Tribuna Norte S/ 80

Estrado Discapacitados S/ 120

EL DATO:

La venta general de las entradas será desde el 10 de junio. 25% menos pagando con tarjetas Interbank.