UFC 213: Valentina Shevchenko no descarta pelea contra Ronda Rousey [VIDEO]

Valentina Shevchenko por ahora solo piensa en quitarle el título de UFC a Amanda Nunes, pero también considera enfrentarse a la excampeona Ronda Rousey.

Valentina Shevchenko, peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC, se mantiene totalmente concentrada en lo que será su lucha contra la brasileña Amanda Nunes por el cinturón de peso gallo en el evento UFC 213.

Sin lugar a dudas esta es la pelea más importante de la carrera de Valentina Shevchenko y, por tal razón, los medios más importantes que dan cobertura al UFC siguen paso a paso la preparación de la kirguisa antes del evento que se disputará el 8 de julio en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas (Lo pasa FOX Sports 2).

Y el portal 'TMZ Sports' de Estados Unidos logró obtener breves declaraciones de Valentina Shevchenko en donde se le consultó sobre si le gustaría pelear contra Ronda Rousey en el futuro.

"Por ahora no pienso en Ronda Rousey porque estoy mentalizada para la pelea con Amanda Nunes. Pero solo te hablo de ahora", respondió Valentina Shevchenko.

Para Valentina Shevchenko, lo más importante es derrotar a Amanda Nunes y, así, alzarse con el cinturón de la división peso gallo. También, se cobraría la revancha del UFC 196 donde cayó por decisión unánime luego de tres rounds.

"Amanda Nunes puede decir lo que quiera, pero esta pelea va a ser muy distinta a la primera que tuvimos. He tenido un gran campamento, me he vuelto mucho más fuerte. Esta será mi pelea", declaró Valentina Shevchenko.

DATO: Amanda Nunes sorprendió a todo el mundo al vencer en 44 segundos del primer round a Ronda Rousey.