América vs. Necaxa por Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
América vs. Necaxa chocan este sábado por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
América vs. Necaxa se enfrentan este sábado 31 de enero, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
América vs. Necaxa: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Necaxa, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 16:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Bolivia: 18:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 18:00 horas
- Argentina: 19:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Chile: 19:00 horas
- Paraguay: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
¿Dónde ver América vs. Necaxa EN VIVO?
- México: Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Estados Unidos: Univisión y TUDN USA
- Centroamérica: TUDN y VIX Premium
- Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium
América vs. Necaxa por el Torneo Clausura 2025 de Liga MX
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes América y Necaxa se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX, las 'Águilas' no han conseguido ninguna victoria y se ubica en los últimos puestos, mientras que los 'Rayos' solo los superan por dos casillas.
El América, con 2 puntos, necesita ganar para empezar a meterse a la zona de clasificación para los playoffs, ya que hasta ahora ha logrados dos empates y una derrota. Por su parte, el Necaxa (con 3 unidades) debutó con triunfo en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero luego ha perdido en dos ocasiones seguidas.
