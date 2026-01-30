América vs. Necaxa por Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

América vs. Necaxa se enfrentan este sábado 31 de enero, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

América vs. Necaxa: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Necaxa, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver América vs. Necaxa EN VIVO?

México: Canal 5, TUDN y VIX Premium

Estados Unidos: Univisión y TUDN USA

Centroamérica: TUDN y VIX Premium

Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium

América vs. Necaxa por el Torneo Clausura 2025 de Liga MX

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes América y Necaxa se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX, las 'Águilas' no han conseguido ninguna victoria y se ubica en los últimos puestos, mientras que los 'Rayos' solo los superan por dos casillas.

El América, con 2 puntos, necesita ganar para empezar a meterse a la zona de clasificación para los playoffs, ya que hasta ahora ha logrados dos empates y una derrota. Por su parte, el Necaxa (con 3 unidades) debutó con triunfo en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero luego ha perdido en dos ocasiones seguidas.