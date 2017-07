Sporting Cristal: Ray Sandoval asegura que ya cambió y sueña con llegar a la Selección peruana

Ray Sandoval le anotó dos goles a Sport Rosario y se viene reinventando como artillero en el Sporting Cristal, que todavía sueña con ganar el Torneo Apertura.

Ray Sandoval lleva tres partidos consecutivos convirtiendo. Fuente : Agencias

El último domingo, Sporting Cristal consiguió tres puntos importantes ante Sport Rosario en Huaraz y aún tiene una remota chance de ganar el Torneo Apertura 2017. El héroe celeste en el Callejón de Huaylas fue Ray Sandoval, quien marcó dos goles.

"Estoy muy feliz por el momento y agradecido a todos los profesionales que me ayudaron a recuperarme, al profesor Zegarra por el gran repaldo, al doctor Peche, a mi capitán y a todos los compañeros y, sobre todo, a mi familia. La verdad que no podía fallar a todo esa gente que me viene apoyando", comentó el delantero a su página web oficial.

Sandoval está feliz por el nivel que viene mostrando en los últimos partidos con el cuadro rimense. "He recuperado la confianza y gracias al apoyo que vengo recibiendo", agregó el artillero, quien lleva ocho goles en el año.

El 'Rayo' asegura que dejó atrás los temas extradeportivos y que solo se concentra en consolidarse como titular en Sporting Cristal y ser llamado a la Selección peruana. Recordemos que 'Chemo' Del Solar lo suspendió por indisciplina.

"Uno aprende de sus errores, ahora soy otro, muy distinto, con ganas de triunfar en mi equipo y volver a la Selección. Sé que falta mucho pero estoy seguro que por este camino lograré muchas cosas", subrayó.

Finalmente, Ray Sandoval no se resigna y asegura que el conjunto rimense todavía puede ser campeón del Torneo Apertura. "Somos concientes que el torneo es duro pero a la vez convencidos que haremos el esfuerzo de terminar arriba", concluyó.

EL DATO

Ray Sandoval tiene 22 años y también jugó en el Real Garcilaso (2014-2015).