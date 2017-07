Cristiano Ronaldo y su comunicado tras declarar ante juez por supuesto fraude tributario

Tras una hora y media con el juez, Cristiano Ronaldo emitió un comunicado a los medios de prensa dejando en claro su postura por la investigación de fraude tributario que asciende a 14,7 millones de euros.

Fuente : Agencias

Cristiano Ronaldo fue noticia hoy tras comparecer ante el Juzgado de de Instrucción nº 1 de Pozuelo de Alarcón - Madrid- ante la investigación que tiene por un supuesto fraude tributario de 14,7 millones de euros entre los años 2011 y 2014. El portugués jugador del Real Madrid, luego de la hora y media en el estrado de los acusados, emitió un comunicado de prensa donde dejó en claro su posición respecto a la denuncia millonaria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SORPRESA EN ITALIA! AC Milan preguntó por Cristiano Ronaldo

El jugador del Real Madrid le aclaró a la jueza Mónica Gómez Ferrer, titular del Juzgado nº 1 de Pozuelo que nunca evadió impuestos. "La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos. Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas", afirmó.

Luego, Cristiano Ronaldo le recordó al Tribunal que "Cuando fiché por el Real Madrid, no creé una estructura especial para gestionar mis derechos de imagen, sino que mantuve la que los gestionaba cuando estaba en Inglaterra ... Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima", añadió.

Desde el 2015, Cristiano Ronaldo cedió sus derechos de imagen a una empresa independiente, pagando los impuestos en España, siendo uno de los contribuyentes que paga más impuestos en todo el país europeo.

NO TE LO PIERDAS: Youtube: Así lucían de niños Cristiano Ronaldo, Ronaldinho y otros cracks en su infancia [VIDEO]

Como se sabe, la fiscalía denunció a Cristiano Ronaldo por un posible fraude tributario entre los años 2011-2014 por un monto de 14,7 millones de euros por cantidades cobradas por derechos de imagen.

EL DATO

Cristiano Ronaldo se encuentra de vacaciones luego de participar de la Copa Confederaciones con Portugal. Mientras el Real Madrid se alista para jugar otro amistoso en Estados Unidos ante las estrellas de la MLS.