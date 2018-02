Real Madrid vs. PSG: resumen de partido, goles y video de partido de Champions League

Real Madrid y PSG chocan este miércoles 14 de febrero (2.45 p.m. - hora peruana) en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de la Champions League. En vivo y directo por FOX Sports y América Televisión.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Neymar (PSG) se verán las caras en este partidazo por la Champions League. Foto: Internet/Medios

REAL MADRID VS. PSG EN VIVO

GOL DE MARCELO - MINUTO 88 - REAL MADRID 3 VS. PSG 1

GOL DE CR7 - MINUTO 80 - REAL MADRID 2 VS. PSG 1

GOL DE CR7 - MINUTO 42 - REAL MADRID 1 VS. PSG 1

GOL DE RABIOT - MINUTO 29 - REAL MADRID 0 VS. PSG 1

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid: Navas, Ramos, Varane, Nacho, Ronaldo, Kroos, Benzema, Modric, Marcelo, Casemiro e Isco.

PSG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimpebe, Yuri, Lo Celso, Rabiot, Verratti, Mbappé, Cavani y Neymar.

LA PREVIA

Real Madrid y PSG (París Sain Germain) se enfrentará este miércoles 14 de febrero (2.45 p.m. - hora peruana / CANAL: FOX Sports y América TV) en el estadio Santiago Bernabéu en lo que será el partido más importante de la fase de ida de los octavos de final de la Champions League. La BBC (Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo) tendrá un duro desafío frente a la MCN (Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Neymar).

Sin Copa del Rey y con pocas esperanzas de un milagro en La Liga, el Real Madrid apuesta a todo a ganar la Champions League para salvar la temporada. La misión no será para nada sencilla, y es que el primer rival es nada menos que el PSG. El equipo de Unai Emery quiere limpiar su imagen de la eliminación frente al Barcelona en la temporada anterior.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha sido criticado repetidas veces por insistir con el francés Karim Benzema y el galés Gareth Bale, quienes no han logrado estar a la altura de Cristiano Ronaldo y se les responsabiliza por la actual crisis. Sin embargo, el duelo contra PSG servirá para poder recuperar la fe de su hinchada.

CR7, la esperanza del Real Madrid

El 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo a la Real Sociedad fue necesaria para que la afición del Real Madrid mantenga viva la opción de ganar al PSG que viene de arrollar a todo oponente la fase de grupos de la Champions League, apenas perdió contra Bayern Múnich, y ni que decir en la Ligue 1 donde son líderes indiscutibles.

A pesar del irregular momento tridente del Real Madrid donde solo se salva Cristiano Ronaldo, se espera un verdadero choque de fuerzas contra los tres mosqueteros del PSG, Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, que sí han dado un gran espectáculo de goles hasta este partido.

Cristiano Ronaldo vivirá un momento especial porque se enfrentará a Neymar y Kylian Mbappé, y es que ambos jugadores del PSG pusieron en peligro su continuidad en el Real Madrid. Florentino Pérez, presidente merengue, quería fichar a los dos y se olvidó del aumento de sueldo que prometió al portugués. Ahora, la relación ha mejorado entre CR7 y el jefe blanco.

Carvajal es baja

El ausente de lujo del Real Madrid será el lateral Dani Carvajal quien será reemplazo por Nacho. Después jugarán los mismos jugadores que levantaron la Duodécima Champions en Cardiff. Keylor Navas, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

PSG, la MCN

El PSG afronta el duelo como la gran cita que sus propietarios cataríes llevan esperando desde hace años para consolidarse como grandes de Europa y convencidos de que están mejor preparados que en el pasado. Los refuerzos de Neymar y Kylian Mbappé han situado al equipo en una nueva dimensión, tanto en calidad como en experiencia internacional, por lo que nadie a orillas del Sena espera que se produzca un descalabro similar al de hace un año en el Camp Nou.

El discurso generalizado en París es que el PSG ha progresado con respecto a las últimas temporadas, que ha ganado en contundencia y en fiabilidad, pero que enfrente hay un rival que, sin atravesar su mejor momento, no se puede menospreciar por la calidad de su plantilla y el peso de su historia.

La gran incógnita es cual será la respuesta del PSG frente un verdadero duelo de ese calibre como el Real Madrid, sabedores de que en el campeonato francés escasean los rivales de esa talla para medir su auténtica valía. El único test comparable esta temporada fue el doble duelo de la fase de grupos contra el Bayern Múnich, que se saldó sin resultados concluyentes, con una contundente victoria en el Parque de los Príncipes y una derrota en el Allianz.

Tras aquel partido en Alemania, la prensa francesa publicó que los propietarios cataríes del PSG habían perdido la fe en el entrenador, Unai Emery, que puede quedar definitivamente sentenciado si no elimina al Real Madrid.

Para ello, el técnico cuenta con su majestuoso tridente, Mbappé-Cavani-Neymar, que a buen seguro pondrá de salida. El exmadridista argentino Ángel di María, el jugador más en forma del equipo en lo que va de 2018, pide paso, pero no parece probable que Emery se exponga a las críticas que supondría tener un mal resultado sin alienar a sus tres estrellas más mediáticas.

La otra gran duda está en el eje del centro del campo, un puesto tradicionalmente reservado al italo-brasileño Thiago Motta, pero que acaba de salir de una larga lesión y no ha entrado en la convocatoria. En ese tiempo, ha sido el joven argentino Giovani Lo Celso el más utilizado por Emery en la posición, pero su falta de experiencia internacional y su perfil más ofensivo pueden restarle opciones en el Santiago Bernabeu.

La opción es el veterano Lassana Diarra, que conoce bien al Real Madrid, donde militó entre 2008 y 2012. Pero el único fichaje parisiense en el mercado invernal llega poco rodado y apenas ha tenido tiempo de adaptarse al PSG.

ALINEACIONES PROBABLES [REAL MADRID - PSG]

Real Madrid: Keylor Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernández, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Gareth Bale (o Marco Asensio) y Cristiano Ronaldo.

Entrenador: Zinedine Zidane.

PSG: Alphonse Areola, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Marco Verratti, Giovani Lo Celso (o Javier Pastore), Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé.

Entrenador: Unai Emery.