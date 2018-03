Bayern Munich vs. Borussia Dortmund VER EN VIVO ONLINE por ESPN: Clásico en la Bundesliga

Bayern Munich y Borussia Dortmund se medirán este sábado en el Allianz Arena a partir de 11.30 a.m. (hora peruana). Partido por la jornada 28 de la Bundesliga va por señal de ESPN.

Bayern Munich y Borussia Dortmund se miden en la jornada 28 de la Bundesliga. Creditos : EFE

Bayern Munich se jugará un partidazo este sábado en el Allianz Arena por la jornada 28 de la Bundesliga frente al Borussia Dortmund en el que será el clásico del fútbol alemán (11.30 a.m./ESPN). El conjunto 'Bávaro' tiene la oportunidad de coronarse campeón por sexta vez consecutiva ante su máximo equipo rival.

El cuadro dirigido por Jupp Heynckes posee 17 puntos de ventaja sobre el segundo puesto, que es el Schalke 04. El entrenador germano hará algunos cambios en la oncena titular debido a que el martes debe afrontar el duelo de ida contra Sevilla por los cuartos de final de la Champions League.

El equipo 'Negro-amarillo' no han tenido su mejor temporada y se encuentran en la tercera ubicación de la tabla con 48 puntos. Los de BVB quieren encajar su tercer triunfo al hilo, pues vienen de derrotar 1-0 al Hannover. Además, no saben lo que es perder en el campeonato teutón desde el 9 de diciembre del año pasado cuando cayeron 2-1 con Werder Bremen.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.30 a.m.

Estados Unidos: 11.30 a.m. (ET) / 2.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.30 p.m.

ALINEACIONES PROBABLES

Bayern Munich: Ulreich; Rafinha, Süle, Hummels, Alaba; Rudy; Müller, James, Thiago, Ribéry; Wagner.

Dortmund: Bürki; Toljan, Sokratis, Bartra, Ömer, Schmelzer; Kagawa, Weigl, Guerreiro; Pulisic, Yarmolenko