Arsenal goleó 4-1 al CSKA Moscú y dio gran paso hacia semifinales de la Europa League [Resumen y goles]

Con dobletes de Ramsey y Lacazette, el Arsenal aplastó al CSKA en el Emirates Stadium y sacó una importante ventaja en la ida de los cuartos de final de la Europa League.

El Arsenal apenas sudó para deshacerse del CSKA y sólo necesitó 45 minutos para dejar el partido y la eliminatoria prácticamente vista para sentencia. Los ingleses' se aferran a un triunfo en la Europa League para disfrutar del fútbol de Champions el curso que viene e intentar salvar una temporada convulsa y tremendamente decepcionante.

En el Emirates Stadium, antes de que se hubieran cumplido los primeros 10 minutos, Aaron Ramsey ya había adelantado a los suyos al remachar un preciso centro desde la derecha de Bellerín.

Pero apareció el CSKA, y cuando el reloj marcaba el primer cuarto de hora, en la que fue prácticamente su única ocasión del choque, Golovin transformó un libre directo cometido por Koscielny en el borde del área para dar la sorpresa y equilibrar el choque.

En eso quedó la reacción rusa. Los visitantes fueron totalmente arrollados en los siguientes 20 minutos, en los que encajaron tres goles más. Primero fue Alexandre Lacazette, quien transformó un penalti cometido sobre Özil (m.23), y después de nuevo Ramsey, que se convirtió en candidato casi matemático al Premio Puskas con un precioso tanto de espuela.

El internacional galés aprovechó que el guardameta se había quedado a media salida y, desde el punto de penalti y con el taco, el único recurso que podía emplear, tocó lo justo el esférico para pasarlo por encima Akinfeev y alojarlo, manso, en el fondo de las mallas.

El cuarto y definitivo tanto de los de Arsene Wenger no se hizo esperar, y, en el 35, otra vez Lacazette vio portería. Esta vez tras recibir un centro lateral de Özil, armar el disparo y empalar al palo derecho del arquero ruso.

El espectáculo del primer tiempo, como suele suceder en estos casos, no se repitió en el segundo, mucho más tranquilo y sin grandes ocasiones. Sólo Ramsey, que se topó con el palo, merodeó el gol, que se le resistió a ambos conjuntos.

¡FINAL DEL PARTIDO!

90' Tres minutos de adición.

82' Cambio en CSKA: entra Khetag Khosonov, sale Ahmed Musa.

77' ¡UFFF! Zapatazo de Ramsey que choca en el travesaño.

64' Cambio en CKSA: entra Vitinho, sale Dzagoev.

63' ¡Gol anulado al CSKA! Dzagoev anota en posición adelantada.

60' Cambio en Arsenal: entra Alex Iwobi, sale Henrikh Mkhitaryan.

57' Amarilla para Schennikov (CSKA) por juego peligroso.

56' Amarilla para Xhaka (Arsenal) por cortar un avance rival.

55' ¡Ocasión del Arsenal! Remate de Mkhitaryan, Akinfeev deja rebote y Ramsey define por encima del arco.

50' Amarilla para Musa (CSKA) por una falta contra Lacazette.

46' Arranca la segunda parte en el Emirates Stadium.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

43' ¡Se la pierde Ozil! El alemán hace bien el desmarque y recibe un balón solo, pero su remate en primera se va por encima del arco.

41' ¡Otra del CSKA, otra de Musa! El nigeriano lidera una contra, se quita a un rival y luego remata. Le sale débil y controla fácil Cech.

39' ¡Ocasión del CSKA! Desborde de Musa y centro hacia atrás, pero su compañero remata alta y desviado.

34' Ozil llega hasta la línea del fondo y saca el centro al corazón del área, Lacazette controla con la derecha y saca el potente zurdazo al segundo palo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

30' Amarilla para Alan Dzagoev (CSKA).

28' Gran centro de Ozil a la espalda de la defensa y mejor definición de Aaron Ramsey con un taco aéreo ante la salida de Akinfeev.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

23' Alexandre Lacazette engaña a Akinfeev y define al palo derecho. El arquero al otro lado.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

22' Penal para Arsenal por una falta sobre Ozil.

21' Asistencia de Mkhitaryan para Bellerin, pero el español estaba adelantado.

16' ¡Se lo pierde el CSKA! Musa se quita a su marcador, pero define desviado ante Cech.

15' Golazo de Golovin. El ruso lanzó un tiro libre perfecto para superar la barrera y hacer inútil la estirada del arquero rival.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CSKA!

11' Mano a Aaron Ramsey para evitar un avance rival.

9' Bellerin aparece por derecha y saca el centro rasante al corazón del área que Aaron Ramsey define con un remate al primer palo, imposible para el meta rival.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

3' ¡Offside del CSKA! Wernbloom intenta habilitar a Musa, pero el nigeriano estaba en posición adelantada.

1' Arranca el partido en el Emirates Stadium.

Arsenal: Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette

Arsenal: Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette