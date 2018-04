América vs. Monterrey VER EN VIVO ONLINE por TDN: Partido por la Liga MX 

América y Monterrey se verán las caras este sábado en el Estadio Azteca por la fecha 15 de la Liga MX. Partido va a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana) EN VIVO y EN DIRECTO por TDN.

América vs. Monterrey por la Liga MX

Las 'Águilas' de América jugará un partidazo este sábado 14 de abril en el Estadio Azteca frente a Monterrey en un partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX. El choque se desarrollará desde las 9.00 p.m. (hora peruana) EN VIVO y EN DIRECTO por TDN y por Libero.pe.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos y viene de empatar de visita por 1-1 ante Necaxa en el torneo local. Además, quedó eliminado de la Concachampions tras empatar por el mismo marcador contra Toronto FC.

Los 'Rayados' se encuentran dos peldaños más abajo que el América con solamente un punto menos y vienen una racha positiva de tres victoria consecutivas ante Querétaro, Pachuca y los Pumas. La última vez que perdieron los de Monterrey fue a principios de marzo con Santos Laguna.

POSIBLES ALINEACIONES

América: Marchesín, Aguilar, Valdéz, Aguilera, Vargas, Rodríguez, Uribe, Ibarra, Domínguez, Peralta y Martín

Monterrey: González; Medina, Montes, Basanta, Vangioni; Arturo González, Molina, Ortíz; Pabón, Avilés Hurtado, Urretaviscaya

HORARIOS DEL AMÉRICA VS MONTERREY

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m. (ET) / 12.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 a.m. (Al día siguiente)

CANALES DEL AMÉRICA VS MONTERREY

México: Canal 5 Televisa, TDN

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision, Univision NOW, Univision Deportes, fuboTV