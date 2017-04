Barcelona confirma a Gerard Deulofeu como su primer objetivo de la próxima temporada

El secretario técnico del Barcelona, Robert Fernández, aseguró que buscarán fichar a Gerard Deulofeu, actualmente prestado en el AC Milan por el Everton.

Gerard Deulofeu celebra un gol con el AC Milan. Creditos : Pianeta Milan

La presente temporada ha vuelto a dejar notar que el Barcelona no tiene un reemplazo de garantías para la MSN, el tridente conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. Paco Alcácer no ha dado la talla a la vez que Rafinha y Arda Turan, si bien han destacado en algunos partidos, han sido víctimas de lesiones que no les han permitido brillar y tener regularidad.

Por ello, Barcelona busca a un futbolista desequilibrante por las bandas como ya quiso hace un tiempo a Nolito y su objetivo es otro conocido de la casa: Gerard Deulofeu, aquel que fue comparado con Lionel Messi en sus inicios y que actualmente la viene rompiendo en el AC Milan con 2 goles y 3 asistencias en 12 partidos.

Tras el triunfo 3-2 del Barcelona ante la Real Sociedad en el Camp Nou, el secretario técnico Robert Fernández confirmó que buscarán recuperar al extremo de 23 años. "¿Deulofeu? Sí, es totalmente una opción de futuro. De manera rotunda", aseguró en conferencia de prensa.

Cabe destacar que el Barcelona tiene una opción de compra de 12 millones euros sobre Gerard Deulofeu, pactada en su día cuando lo vendieron al Everton.

EL DATO:

Gerard Deulofeu debutó con el Barcelona a los 17 años en un partido contra el Mallorca en el Camp Nou.