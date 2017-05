Sporting Cristal : Chemo del Solar dijo esto tras goleada ante The Strongers

Sporting Cristal cayó de la peor manera ante The Strongers. El cuadro boliviano pasó por encima a los rimenses que jugó su peor partido en la temporada de la mano de José 'Chemo' del Solar

La derrota de Sporting Cristal es un duro golpe a todo el fútbol peruano que deja, una vez más en evidencia, el pobre nivel de los equipos peruanos en los torneos continentales.

José Del Solar se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la vergonzoza participación del cuadro bajopontino. El técnico técnico peruano dio la cara y trato de darle una explicación a lo sucedido en el Hernando Siles de La Paz. "Asumo mi responsabilidad, trabajo al máximo de mis condiciones, la dirigencia lo sabe", sostuvo en Conferencia de Prensa.

El exentrenador de la selección aseguró "Después del minuto 15 fue un monólogo, sería absurdo poner excusas luego de un 5-1, siento verguenza por lo que hicimos hoy, fuimos superados claramente".

Como se recuerda el entrenador, fue duramente criticado pues tras el encuentro que empataron 2 a 2 ante Ayacucho FC por el torneo local, protagonizó un hecho vergonzoso en el que recriminó a Renzo Garcés.

Lo cierto es que se viene especulando que al llegar a la capital se tomarán algunas medidas por la mala campaña del cuadro cervecero.

EL DATO

José del Solar fue campeón con el cuadro celeste en el año 2005 luego de ganarle por 1 a 0 a Cienciano en Arequipa