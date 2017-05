Barcelona: El futbolista del Ajax que se deja seducir por el club 'Blaugrana' 

Ajax fue la sorpresa de la Europa League debido a su equipo plagado de futbolistas jóvenes, que ahora son pretendidos por varios equipos top.

Ajax se quedó a un paso de ser campeón de la Europa League y pese a que perdió con Manchester United, igual dejaron un gran impresión. Uno de ellos es el colombiano Dávinson Sánchez, quien sobresalió en la defensa. Por eso Barcelona desea contratarlo en este mercado de fichajes.

Y es que el zaguero de 20 años deslumbró en la cancha ante los 'Red Devils' y anuló por completo a Marcus Rashford; asó como a cuanto delantero se le presentó en frente. Por eso, los subcampeones de la Liga Santander lo quieren para reforzar su zaga defensiva.

Dávinson Sánchez fue consultado sobre el interés de club catalán y respondió así: "Me pagan para competir al nivel de la élite. Se trabaja para seguir escalando. ¿Si me gustaría? Obviamente. Es un halago. ¿Quién no quiere jugar en un club tan grande como el Barcelona?".

"Todo el mundo quiere ser parte de un equipo como ese, que es de la élite mundial", agregó a la cadena española SER. Sin embargo, recalcó que su mente sigue en el Ajax pese a que también es pretendido por el PSG y Chelsea.

Dávinson Sánchez fue campeón de la Copa Libertadores en el 2016 con la camiseta del Atlético Nacional.