A tres días de la final de la Champions, la presencia de Isco o Bale en el once titular del Real Madrid sigue siendo materia de debate en España. ¿Cuál es la posición de Cristiano Ronaldo?

¿Isco Alarcón o Gareth Bale? Cristiano Ronaldo respondió quién debe ser titular en la final de la Champions League Creditos : Internet

Real Madrid está a un paso de un histórico doblete (Liga-Champions) que no logra desde hace 59 años. El equipo de Zinedine Zidane debe vencer a la Juventus en Cardiff para cerrar una temporada de ensueño, pero existe un tema que preocupa al propio 'Zizou', prensa e hinchas del cuadro capitalino.

Y aquello es la presencia de Isco Alarcón o Gareth Bale como última pieza del once titular del Real Madrid el próximo sábado 3 de junio ante la Juventus. El primero ha estado fenomenal en el último tramo de la temporada mientras que el segundo es titularísimo para Zinedine Zidane.

¿A quién escogió Cristiano Ronaldo? El "7" del Real Madrid no soltó prenda, pero no dudó en elogiar a sus compañeros. "Yo no soy entrenador. Lo que quiero es jugar y que el Real Madrid pueda ganar. No depende de mí decir quien juega o no, para eso está el entrenador. Sabemos que Bale es un jugador importante, pero Isco ha estado realmente bien en la fase final. Ya veremos", sostuvo.

Isco Alarcón ha sido el compinche perfecto de Cristiano Ronaldo en los últimos partidos y, para muchos, debe ser titular ante la Juventus; pero Gareth Bale ya está recuperado, juega en su ciudad natal y es uno de los jugadores predilectos de Florentino Pérez al ser su millonaria apuesta en 2013.

EL DATO:

Real Madrid, en caso vencer a la Juventus, sería el primer club en lograr dos títulos consecutivos bajo el formato actual de la Champions League.