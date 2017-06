Marcelo Bielsa fue acusado de bullying por exfutbolista del Athletic de Bilbao

Koikili Lertxundi, exjugador del Athletic de Bilbao, hizo un repaso de su carrera y no dejó bien parado al entrenador argentino, que lo dirigió en la temporada 2011-12.

Marcelo Bielsa durante su etapa como DT del Athletic de Bilbao. Creditos : Internet

Existen muy pocas personas que se atrevan mal de Marcelo Bielsa, uno de ellos se trata del exfutbolista Koikili Lertxundi, un lateral izquierdo que jugó poco y nada en la temporada que coincidió con el adiestrador argentino en el Athletic de Bilbao. Una de sus mayores molestias con el 'Loco' fue que lo apartó del grupo al no entrar en sus planes.

TE PUEDE INTERESAR: Vidal ratifica declaraciones sobre Bielsa: ¿Por qué reniega tanto del 'Loco'?

"El primer día que llegó al Athletic, Bielsa apartó a varios de nosotros y nos dijo que lo mejor es que nos vayamos, pues sino la íbamos a pasar mal. Ese año, efectivamente, lo pasé muy mal y, encima, tocado de la rodilla. Estaba apartado de manera ilegal, era bullying en toda regla", sostuvo Lertxundi al 'Koikili Aterpetxea'.

"Cuando los resultados iban bien en el primer año, se aguantaba lo que hacía Bielsa. Sin embargo, en el segundo, cuando todo empezó a ir mal, fue un sálvese quien pueda. Las concentraciones eran mortales, él pensaba que, cuando menos contacto haya con la familia, era mejor y eso también lo aplicaba con sus ayudantes", abundó.

NO TE LO PIERDAS: Bielsa no se presentó al primer entrenamiento del Lille

Más allá de sus métodos como entrenador, el exjugador del Athletic de Bilbao criticó los modos como persona de Marcelo Bielsa y aseguró que la salida de varios jugadores como Javi Martínez y Fernando Llorente fue debido al desgaste de la relación con el argentino.

"Él tiene la concepción de que los valores humanos es hacia afuera, hacia la afición, no tanto a los medios porque les tiene miedo; pero internamente la exigencia y el trato era muy duro, muy severo. Podrán pensar 'claro como tú no jugabas, dices esto'. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por el que jugaba y también estaba hasta los cojones".

De la mano de Marcelo Bielsa, Athletic de Bilbao llegó a las finales de la Copa del Rey y la Europa League en la temporada 2011-12, pero las perdió con Barcelona y Atlético de Madrid. El curso siguiente el éxito del argentino no pudo repetirse y se fue sin clasificarse a ninguna competición europea.

EL DATO:

Koikili Lertxundi se retiró de las canchas en el Mirandés al final de la temporada 2013-14.