¿Juan Manuel Vargas puede jugar el torneo Descentralizado con su nuevo contrato con Universitario?

Johnny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolista del Perú, el nuevo contrato de Vargas va en contra de las normas de la FIFA.

Juan Manuel Vargas es el tema de conversación de la semana al anunciar el cuadro de Universitario de Deportes que renovó con el jugador, indicando que no percibirá salario alguno en los próximos dos meses que se abre el libro de pases.

Ante ello, Johnny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolista del Perú aseguró que el nuevo contrato de Juan Manuel Vargas es invalido de comprobarse que no cobrará ni un sol. "Eso no se puede hacer. En el fútbol profesional, un jugador no puede jugar gratis. Va en contra de las normas de la FIFA", afirmó el letrado en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

Para Johnny Baldovino, es probable que Universitario de Deportes hizo un trato con el 'Loco' con el salario mínimo vital. "Seguramente él después devolverá el dinero", indicó.

Como se sabes, ayer el gerente general de Universitario, César Vento informó que extendieron el contrato de Juan Manuel Vargas y no cobraría ni un centavo al club 'merengue' hasta que se abra el libro de pases (agosto).

Juan Manuel Vargas jugó solo 10 partidos en lo que la temporada y anotó tres goles con la camiseta 'crema'. Varias lesiones impidieron al 'loco' tener continuidad en el equipo que ahora tiene a su cargo Pedro Troglio.

EL DATO

Desde hace cinco fechas Universitario no gana. Derrotas y empates tiene el cuadro 'crema' en el Torneo Apertura.