Alianza Lima: Lionard Pajoy mandó mensaje a hinchas "Sé que muchos goles van a llegar"

Lionard Pajoy lleva 4 goles en el presente año con Alianza Lima y prometió mayor sacrificio para conseguir los objetivos del club.

Alianza Lima vive uno de sus momentos más felices en el campeonato tras la victoria agónica ante Unicón Comercio en Moyobamba. Lionard Pajoy considera que su rendimiento irá en ascenso y los goles llegarán.

El colombiano vive de manera diferente su presente aunque reconoce que sus goles llegarán para alegría de sus hinchas. "Me siento bien, hasta el día de hoy se ha visto un equipo que juega colectivo y eso ha hecho que estemos peleando los primeros lugares. Cuando me ha tocado jugar siempre he dado mi mayor esfuerzo y sacrificio, al margen de si he anotado o no. No obstante, estoy tranquilo porque sé que muchos goles van a llegar".

Asimismo consideró que el ambiente que existe en el equipo será vital para conseguir el objetivo a fin de año. "Hay un buen ambiente, el grupo está muy contento después de la victoria sobre Comercio. La tabla refleja como está el torneo, en este momento no se puede decir que hay un ganador. Sin embargo, afortunadamente dependemos de nosotros. La clave será el próximo compromiso ante Huancayo", declaró a GolPerú.

Por último analizó que ganar el encuentro pendiente ante Sporting Cristal marcaría un balance positivo en la recta final. "El partido aplazado es uno que nos va a dar un salto muy grande para las aspiraciones que tenemos, ojalá saquemos los 3 puntos".

EL DATO

