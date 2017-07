Universitario: Pedro Troglio se quedará con las ganas de contar con este jugador

Universitario busca reforzarse y Pedro Troglio presentó una lista de jugadores para el Clausura. Sin embargo deberá resignarse a no contar con un volante de contención.

Universitario busca reforzarse para el Clausura y Pedro Troglio presentó una lista de posibles 'jales' merengue. Entre ellos destacaba Wilder Cartagena, pero desde San Martín fueron tajantes sobre el futuro del volante y las declaraciones no gustarán nada en Ate tras hacer hincapié en el austero presupuesto.

El gerente deportivo de San Martín, Álvaro Barco, se encargó de enterrar los deseos de Pedro Troglio por fichar a Wilder Cartagena para Universitario cuando abra el libro de pases, enfocado en el Clausura.

"Son temas que llenan tapas de los periódicos y nada más. Universitario no está en condiciones de poder comprar pases de jugadores y el fútbol peruano tampoco. Es muy difícil negociar en términos económicos. No nos alcanza. Es muy difícil porque se trata de unos jugadores más importantes y afrontar la última parte de la campaña sin ‘Willy’ la verdad sería difícil para nosotros", indicó el directivo a Radio Nacional sobre el interés de Universitario.

Incluso, los 'santos' no buscan ni siquiera el intercambio de jugadores para formar parte de las negociaciones. "No hay jugadores que nos interese en Universitario. La verdad que no nos hemos puesto a pensar en ese sentido además nosotros estamos con la plantilla al tope y económicamente el presupuesto está bastante justo en ese sentido", manifestó Barco derrumbando el deseo merengue de fichar a Wilder Cartagena.

EL DATO:

Wilder Cartagena realizó sus divisiones menores en Alianza Lima.