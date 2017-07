Alberto Rodríguez recibió oferta de famoso club colombiano, pero él piensa en ganar el Torneo Apertura con Universitario.

Universitario: ¿Alberto Rodríguez es tentado por América de Cali?

Le dicen “Mudo”, pero esta vez decidió hablar de todo. Alberto Rodríguez, el capitán de Universitario, contó que lucharán hasta el final por lograr el título del Apertura y, además, sobre las ofertas del extranjero dijo que está feliz en tienda crema.

“Las estadísticas dicen que Melgar no pierde aquí hace un tiempo, pero nosotros pensamos partido a partido y tratamos de jugar siempre como una final. Vamos a hacer de todo para ganar”, dijo el zaguero.

¿América de Cali quiere al “Mudo”? Es la información de las últimas horas, pero Rodríguez respondió con clase.

“Se verá en su momento, yo ahorita no puedo hablar de esos temas Estoy pensando en conseguir el Apertura, nada más. Las chances han habido, hay. Mientras el tema sea concreto y esté dentro de lo que uno quiere, bien, se analiza y se verá. Pero yo en la ‘U’ estoy a gusto, tranquilo, no me puedo quejar”, refirió.

Por último, sobre la inminente vuelta de Jefferson Farfán a la selección dijo: “En cualquier equipo y más en la selección, es bienvenido. Le compete ya al entrenador”.

EL DATO

Alberto Rodríguez suma siete partidos continuos como titular en Universitario.