Real Garcilaso: podría perder más puntos por caso Carlos Neumann

Deportivo Municipal también apelará por mala inscripción del atacante paraguayo, quien participó en la derrota edil por 2-1

¡Atención Real Garcilaso! Si ustedes pensaron que solo habían perdido los discutidos seis puntos por la mala inscripción del paraguayo Carlos Neumann, pues se equivocaron. Y es que Deportivo Municipal también apelará a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol por el caso del guaraní, quien participó irregularmente en la derrota edil por por 2-1 a manos del Real Garcilaso.

"Vamos a apelar de todas maneras, Neumann no debió jugar contra nosotros. Estaríamos presentado la apelación el día lunes y, lo más probable, es que Comerciantes Unidos también lo haga. No tengo nada en contra de Garcilaso, tengo buenos amigos, como el señor Marcelo Grioni, que debe estar muy fastidiado", dijo en Ovación.

Acto seguido, remató: "El único culpable acá son las personas de Garcilaso que han llevado una conducta muy inadecuada, en los dos últimos años han tenido una posición necia respecto a varios asuntos. Lamentablemente, han tenido una mala asesoría, pero regamos al Garcilaso como asociado que cumpla un ambiente deportivo adecuado desde el punto de vista administrativo".

El directivo de la "Academia" también recordó que el año pasado sucedió lo mismo con Universitario por el caso del colombiano Pino. "Acá todo el mundo piensa que se ha tomado conocimiento del tema Neumann porque alguien ha visto su situación contractual desde un sistema o página, pero no es así. Unión Comercio, que fue el primero en enterarse pero lo hizo muy tarde, tuvo conocimiento de ello por un tercero y así no deben ser las cosas. Ya vamos en el segundo año consecutivo en el que hay problemas con las inscripciones de jugadores, el año pasado fue con Pino y ahora Neumann. Creo que la FPF, en coordinación con la ADFP, debe establecer una página que cumpla los requisitos mínimos de transparencia para que cualquier club sepa cómo están las inscripciones y no pasar esta vergüenza por segundo año consecutivo", añadió el delegado de 'La Academia'.