Sporting Cristal: Las cinco crudas razones que explican el mal momento de los 'celestes'

Sporting Cristal pasa uno de sus peores momentos en el Torneo de Verano y Copa Libertadores. Líbero te detalla las razones de la crisis que vive el equipo de 'Chemo' del Solar.

La vergonzosa derrota en La Paz de Sporting Cristal ha puesto en evidencia las grietas que hay en un plantal sobre el cual los directivos cerveceros habían puesto todas sus esperanzas. El 5-1 que le ha propinado The Strongest ha significado un duro golpe que podría traer serias consecuencias y obligaría a tomar drásticas decisiones. ¿Cuáles son las razones de este desastre? Líbero te las cuenta:

DIRECTIVOS. El apoyo dirigencial a Chemo es total y absoluto, hasta ahora. Pancho Lombardi, Michael Debakey, Eduardo García-Rossel y Carlos "Chino" Benavides le dieron carta blanca a Del Solar, tras ver su trabajo en San Martín. Pensaban que con él como tecnico por fin podrían justificar ese cuentazo del "Manual de Estilo", el cual solo existe en la cabeza de los directivos. Ellos pensaban que con la suma de un buen técnico y una buena plantilla, Cristal sería un Ferrari. Hoy apenas llega a Tico.

CAMARÍN. El gran problema de Cristal está en el camarín. El grupo se ha partido en pedazos por una razón simple y a la vez poderosa: todos quieren ser titulares. Exigen un puesto los que dicen ser referentes y no aportan, los que ya cumplieron su ciclo y se sienten dueños de la titularidad, y los que lo ponen todo en las prácticas y son ninguneados. Esta situación ha sido muy mal manejada por Chemo quien para evitar caras largas ha querido contentar a todos y lo que ha logrado es un "Frankestein" debido a los constantes cambios en el once y en el sistema. Se puede decir que hoy "Chemo" está secuestrado por los jugadores pues ellos con sus poses, condicionan al entrenador. Ejemplo: Tras ir perdiendo 5-1, ¿por qué "Chemo" puso al juvenil Pacheco y no a un consagrado para que se "coma" la verguenza?

LA DISCULPA. Un hecho que explica el "secuestro" en el que está "Chemo" se dio el pasado fin de semana cuando recriminó a Renzo Garcés. Prácticamente, Del Solar fue obligado por a dar una disculpa inmediata. Por eso, se le vio en un video despeinado, desencajado, contra la pared, con imagen de derrotado, pidiendo perdón a un juvenil. Nadie cuidó este detalle. Lejos de quedar bien, "Chemo" quedó en ridículo. Lo peor de todo es que horas después, Garcés decía esta pachotada: "Gracias a Dios me contuve y no reaccioné". ¿Cóooooomo? Con ello quedó claro que Del Solar tiene poca autoridad sobre sus jugadores y cualquiera puede decir lo que quiera sobre él.

REFERENTES. Aquí vamos a señalar cuatro nombres: Cazulo, Lobatón, Calcaterra y Ballón. Cada uno de ellos defiende lo suyo y no está totalmente comprometido con la unión y la recuperación del equipo. Los intereses de ellos pasan por mantener su situación privilegiada mientras puedan. Ninguno de ellos ha querido asumir la función de líder positivo y dar el espaldarazo al entrenador por una razón: el problema es de "Chemo" no de ellos.

IDENTIFICACIÓN. Otro prunto preocupante. La verdad, cruda y dura, es que el camarín no cree en "Chemo". Lo ven distante, manejable y poco convincente. Mientras hubo buenos resultados todo se disimulaba, pero apenas llegaron las derrotas quedó en evidencia la falta de conexión entre el entrenador y sus jugadores quienes no están dispuestos a matar por "Chemo".

Tras estas cinco razones hay preguntas que caen de maduras: ¿se mantendrá el sólido respaldo de los directivos a "Chemo"?, ¿Cambiará la actitud de los referentes y se comprometerán con el club y el entrenador? ¿Se verá obligado "Chemo" a armar una lista negra y limpiar un camarín adverso?. Los próximos días serán claves para saber la respuesta a estas interrogantes.