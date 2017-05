Universitario de Deportes: Pedro Troglio halagó el desempeño de Gino Guerrero [VIDEO]

Pedro Troglio reveló que Gino Guerrero está en agenda para cuando se abra el libro de pases. El DT de Universitario tiene el nombre de cuatro refuerzos.

El final del Torneo de Verano hace reflexionar al entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio en cuento a traer algunos refuerzos para el Torneo Apertura. Por ello, el argentino dijo tener en lista cuatro jugadores revelando el nombre de uno de ellos.

Pedro Troglio habló en Fútbol Como Cancha' de RPP y sostuvo el interés de contar con Gino Guerrero para el Apertura. "Gino Guerrero puede desempeñarse por cualquiera de los lados porque juega perfecto. Hay bastantes, Guerrero de UTC, pero no queremos iluminar a todos. Tenemos a cuatro nombres guardados y no los puedo tirar", reveló.

Sobre el número de jugadores de la U que podrían ser llamados por Ricardo Gareca, Pedro Troglio dijo. "Seis son seguros y después la posibilidad del séptimo está con el llamado de Alexi (Gómez)", explico.

Respecto al desempeño de Gómez, el DT dijo. "Yo lo veo recuperado desde lo emocional, está distinto en la cancha, se maneja distinto. Yo habló bastante con los jugadores y noto que tiene ganas de progresar, de ser distinto y él sabe que si no aprovecha esta oportunidad no va a haber otra", sostuvo.

Pedro Troglio también habló de la recuperación de Juan Manuel Vargas. "Ya empezó a entrenar a la par de todos y si entrena va a estar. A veces 100 por ciento es difícil, pero hay jugadores que con el 80 y 70 por ciento de su capacidad técnica y temperamental superan al que está al 100 por ciento en lo físico. Va a jugar el que nos de garantías en la cancha", dijo.

Para finalizar, el argentino se refirió a la mal entendido que se le dio a sus declaraciones sobre jugar en la altura. "No es normal jugar de esa manera al fútbol. Es normal vivir en la altura o mudarse a la altura donde me puedo aclimatar en 21 días. Si yo vivo en el llano, no es normal jugar en la altura con gente aclimatada a la altura, así como no es normal jugar en césped sintético"

EL DATO

Gino Guerrero de 24 años se inició en Alianza Lima. Luego pasó al Juan Aurich, Cienciano, León de Huánuco, Coopsol y ahora en UTC.