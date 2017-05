Municipal: Marcelo Grioni dejó de ser entrenador de los 'ediles'

Deportivo Municipal cambiaría de entrenador para el Torneo Apertura. En lugar de Marcelo Grioni suena el “Chino” Rivera.

Marcelona Grioni se convirtió en el noveno entrenador en ser cesado tras jugarse el Torneo de Verano. El técnico tras una larga reunión con los dirigentes de Municipal decidieron cortar el proceso por un desgaste con los jugadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección peruana: Pedro Aquino en la mira del Monterrey de México

"Dos clubes, uno de ellos Real Garcilaso, me han llamado pero les he dicho que me debo a Deportivo Municipal. Tengo contrato hasta fin de año", dijo hace unos días Marcelo Grioni, consultado sobre su futuro.

La junta directiva del cuadro edil siente que hay ya un desgaste con Grioni y consideran que buscar nuevos aires en el comando técnico sería lo mejor para el plantel, por ello la decisión de buscar una nueva alternativa.

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal: Diego Ifrán perdió los papeles e insultó a hincha en redes sociales

LÍBERO conoció que Víctor Rivera tan solo espera la llamada para asumir el reto. Un sector fuerte del equipo de la comuna lo considera el ideal para llevar las riendas del equipo y así pelear el Apertura.

EL DATO

Marcelo Grioni llegó el año pasado tras ser cesado en el cargo Francisco Melgar.