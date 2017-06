Desde Colombia precisan que el “Demonio” Lionard Pajoy está en los planes de Independiente de Santa Fe del uruguayo Gregorio Pérez.

Alianza Lima: Lionard Pajoy estaría en la mira de Independiente de Santa Fe

Alguien con el vasto currículo de Lionard Fernando Pajoy -Deportivo Cali, Millonarios, La Equidad, DC United de los Estados Unidos y otros clubes de linaje- nunca pasa inadvertido así juegue en Alaska. Por ello, no debería ser causal de asombro que un equipo de su Colombia rumbera y cafetera pretenda repatriarlo.

El portal eldeportivo.com.co dio a conocer que Independiente de Santa Fe, del uruguayo Gregorio Pérez, analiza una serie de “nombres” que podrían ocupar el álgido puesto de centrodelantero. Y uno de ellos es el “Demonio” de La Victoria, que por estos tiempos anda matando pajaritos con asombrosa precisión.

Pajoy -tres goles en doce partidos oficiales en lo que va del 2017- figura en el segundo escalón de las posibilidades que Independiente de Santa Fe maneja con especial atención. Por ahora, el “colocho” tiene otras preocupaciones.

“Yo me esfuerzo día a día por mejorar pero si a la hora de la verdad no anota, qué importa, soy feliz con dar un pase de gol. Lo importante es que Alianza gane por su colectivo y no por un jugador. El equipo no depende de alguien...”.

Pajoy por ahora vive en paz y contento con la visita de su retoño Juan Alejandro, que llegó de los Estados Unidos con un abrazo y buenas notas como regalos.

EL DATO

Mientras independiente de Santa Fe quiere repatriarlo, aquí Lionard Pajoy señaló que Alianza Lima no depende de un solo jugador.