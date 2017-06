Con el visto bueno de Pedro Troglio, Juan Vargas presiona a la “U” para quedarse por seis meses y luego retirarse. Eso sí, no ganará un dólar más. Vallejo lo tentó, pero...

Universitario: Juan Vargas renovaría por seis meses pero con el mismo sueldo

Reunidos en un cálido rincón de Campo Mar, sin miradas inquisidoras ni los “sapos” de farándula, Pedro Troglio y Juan Manuel Vargas charlaron por espacio de veinte minutos como decimos “sin pelos en la lengua”.

El técnico -experto en cuidar el equilibrio emocional del camarín- le pidió al “Loco” permanecer en la “U” al menos hasta el final de la temporada.

Recordemos que a su llegada le reventó más “cuetes” que en fiesta patronal. Lo necesita digamos como “chaleco antibalas” y para que de vez en cuando meta sus sablazos salvadores en los partidos apretados.

“El profesor quiere que me quede y ese detalle me llena de confianza. Yo también deseo continuar porque me importa salir campeón y luego irme tranquilo pero no depende solo de mí sino también de la gente de arriba. Además, no soy el único que no ha renovado”.

La renovación sería cuestión de horas, ojo, por seis meses y sin un dólar más. Es decir, con sus 15 mil “verdes” mensuales y una carita feliz. “Si se tratase por el tema económico no hubiese regresado. ¿En el Perú solo jugaría por la ‘U’? Eso no lo sé porque soy profesional. Ahora solo quiero resolver mi situación cuando me reúna con la gente de arriba”.

Y es que por ahí surgió la información que la César Vallejo “vendería” hasta un local universitario con tal de contratarlo pero, al margen de bromas, Vargas por ahora tiene ganas de jugar, de quedarse en la “U” y después solo Dios lo sabe.

EL DATO

El contrato de Juan Vargas finiquitará mañana, pero en las próximas horas se renovaría por seis meses por el mismo sueldo.