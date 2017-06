Leao Butrón podría dejar Alianza Lima por tentadora oferta del fútbol de Asía [VIDEO]

Pese a sus 40 años Leao Butrón sigue atrayendo miradas del exterior por su gran desempeño en el Torneo Descentralizado. "Si se da, me iría por un tema económico" dijo el portero 'grone'.

Para Leao Butrón no pasan los años. Lleva 40 primaveras y sigue mostrando un gran nivel en el Torneo Descentralizado que lo puede hacer emigrar por fin. El golero de Alianza Lima reveló que lo acaban de llamar del fútbol de Asia y podría dejar Matute en breve de concretarse.

En la actual temporada, Leao Butrón ha tenido un optimo desempeño con Alianza Lima que ha llevado que sea voceado para regresar a la selección peruana; sin embargo, Ricardo Gareca no lo ha tenido en cuenta para los encuentros por Eliminatorias. "Hace poco me llamó una persona para irme al fútbol de Asia. Si se da, me iría por un tema económico. Estoy contento en Alianza Lima, pero también es importante asegurar el lado financiero. Me iría nadando", contó Leao Butrón al programa La Revista Deportiva de Radio Andina Online.

Asimismo, Butrón recordó que el 2007 estuvo cerca de emigrar a Inglaterra. Vinieron empresarios a verlo en choque entre Perú vs. Brasil pero para su mala suerte se lesionó y Diego Penny atajó. Al final, el actual golero de Melgar fue llevado por su juventud. "Yo era titular en la selección pero Penny entró a jugar contra Brasil y lo hizo bien. Los ingleses, quienes ya habían arreglado mi traspaso con la Universidad San Martín, al final decidieron llevarlo a él", explicó.

También contó sobre las ofertas que tuvo del Necaxa de México (2009), que debido al mal momento del club no pudo emigra. También se acordó sobre la propuesta del Ferrocarril Oeste de Argentina (2013) que al final se cayó por un tema económico.

"El hecho de que a mi edad se relacione mi nombre con la selección me quedó contento. No he mentido cuando digo que estoy pensando en Alianza. Sé que en la cabeza de todo futbolista siempre estará la selección, pero más me quita el sueño el día a día con Alianza Lima", culminó Butrón.

EL DATO

Leao Butrón es parte del último plantel de Alianza Lima que salió campeón en la temporada 2006.