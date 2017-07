Erick Osores fue criticado de esta manera por 'mapochos' tras decir que Chile "juega sucio"

Erick Osores fue duramente criticado por prensa chilena al denominar a su selección como sucia recordando no solo la final de la Copa Confederaciones sino también sus finales de Copa América.

El domingo pasado en 'Fútbol en América' el periodista Erick Osores tuvo su punto de vista sobre la participación de la selección chilena en la Copa Confederaciones, en la cual los lapidó por realizar un juego sucio.

Para los periodistas y público chilenos las declaraciones de Osores son desatinadas, colocando el video con estas palabras del hombre de prensa peruano. "Alguien lo tiene que decir. Hay mucho embobado con el tema, repiten y repiten. (Chile es) Un equipo sucio que otra vez la salva, esta vez no fue dedo, fue codo. Un equipo que juega muy bien, pero además es muy sucio, ¿de acuerdo? Así como se pondera, hay que también decir lo que no se suele decir porque no es políticamente correcto. Y esa Copa América la ganaron con un montón de manchas".

El video con las declaraciones de Erick Osores fueron subidas al Facebook del noticiero chileno 24 horas y generaron más de 3 mil comentarios, 6 mil likes y casi 800 compartidos. "Este seudoperiodista se llama Erick osores. Yo le diría cuando Perú gane un Copa América, o dos Copas América o una China Cup, hablamos. Cuando Perú vaya a una Copa Confederaciones, hablamos".

EL DATO

Chile en los tres últimos años disputó tres finales ganando dos por penales.