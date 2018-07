Rafael Nadal vs Jiri Veselý EN VIVO: Juego por la cuarta ronda de Wimbledon

Rafael Nadal enfrenta a Jiří Veselý por la cuarta ronda de Wimbledon este lunes 09 de julio a las 10:30 a.m. (hora peruana). Este duelo será transmitido por ESPN y DirecTV Sports, pero podrás seguir todos los detalles, con el seguimiento a cada uno de los sets en disputa y el resumen final, a través de Líbero.pe.

El favorito, claro está, es Rafa Nadal, pero antes deberá superar una mala racha que lo persigue. El tenista español se prepara para disputar los octavos de final del Wimbledon 2018, con el claro objetivo de lograr el triunfo y meterse en los cuartos de final del torneo, fase a la que no ha podido acceder desde el 2011.

El rival a superar será el checo Jiří Veselý, de 24 años, quien ocupa el puesto número 93 de la ATP y llega tras derrotar al italiano Fabio Fognini, por 3-1. Veselý busca la gloria Grand Slam de Londres y ya saboreó las mieles de la victoria con el título conseguido en Auckland (2015), año en el que también terminó en el segundo lugar en Bucarest.

Ambos tenistas se han visto las caras anteriormente en solo una ocasión: también en el 2015, en Hamburgo, partida que ganó el ‘Rafa’ por 2-0. Jiří Veselý va en busca de la revancha e intentará quebrar los resultados positivos de Rafael Nadal, quien no ha perdido algún set en los últimos tres enfrentamientos que tuvo. Duelo por la gloria.

La Fiera, suelta sobre el césped londinense, busca meterse en los cuartos de final de #WIMBLEDONxESPN. Este lunes en ESPN y #ESPNPlay podrás ver el duelo entre Rafael Nadal y Jiry Vesely. ¡Imperdible! 💯🌱 pic.twitter.com/J7ZowscSqE — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 8 de julio de 2018

HORARIOS DEL RAFAEL NADAL - JIRI VESELÝ

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.30 a.m.

Estados Unidos: 10.30 a.m. (ET) / 7.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.30 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL RAFAEL NADAL - JIRI VESELÝ?

En Internet el duelo entre Rafael Nadal vs Jiří Veselý, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.