Juan Martín del Potro vs Gilles Simon EN VIVO: Juego por la cuarta ronda de Wimbledon

Juan Martín del Potro enfrenta a Gilles Simon por la cuarta ronda de Wimbledon este lunes 09 de julio a las 8:45 a.m. (hora peruana). Este duelo será transmitido por ESPN y ESPN 2, pero podrás seguir todos los detalles, con el seguimiento a cada uno de los sets en disputa y el resumen final, a través de Líbero.pe.

'Delpo' viene de tres victorias sin ceder un solo set, Peter Gojowczyk (6-3, 6-4 y 6-3) , Feliciano López (6-4, 6-1 y 6-2) y Benoit Paire (6-4, 7-6[4] y 6-3), por lo que viene enchufado. Además, consiguió superar la instancia que alcanzó en el pasado Wimbledon, la segunda ronda, donde cayó ante Ernests Gulbis.

Por otro lado, Gilles Simon, puesto 53 en el ranking ATP intentará repetir la clasificación a los cuartos de final, objetivo que alcanzó en el 2015, donde cayó ante Roger Federer. A diferencia del argentino, Gilles cedió un set en lo que va el torneo londinense ante australiano Matthew Ebden.

El balance de encuentros previos entre ambos tenistas se inclina ligeramente para Del Potro, quien obtuvo 4 victorias, mientras que el francés se llevó 3 triunfos. El ganador de este encuentro enfrentará en la siguiente fase al vencedor entre el español Rafael Nadal y el checo Jiri Vesely.

HORARIOS DEL JUAN MARTÍN DEL POTRO - GILLES SIMON

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:45 a.m.

Estados Unidos: 8:45 a.m. (ET) / 5:45 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7:45 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:45 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:45 a.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:45 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL JUAN MARTÍN DEL POTRO - GILLES SIMON?

En Internet el duelo entre Juan Martín del Potro - Gilles Simon, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.