WWE RAW: EN VIVO ONLINE Braun Strowman tiene en la mira a Roman Reigns

EN VIVO

- ¡INCREIBLE! Corbin decide que no cuenta como descalificación y gana la pelea.

Después de ser descalificado, @BaronCorbinWWE DECIDE que la lucha NO DESCALIFICA❗Tras esta decisión, vence el combate.



¿Crees que se trata de un caso de abuso de poder, sí o no?

- ¡Descalificado! Corbin utilizó una silla contra Balor y perdió automáticamente.

- Balor contraataca con una patada voladora.

- ¡Corbin saca a Balor del cuadrilatero! El irlandés cayó de espaldas.

- ¡NO PUEDE SER! Baron Corbin se enfrentará en la primera pelea con Finn Balor.

@BaronCorbinWWE está muy activo en su nuevo rol de Gerente General y ahora decide que la primera lucha de la noche será entre @FinnBalor y... ¡él mismo!

¿Crees que fue injusto que se enfrentara al demonio Bálor?



¿Crees que fue injusto que se enfrentara al demonio Bálor?#WWE #WWEespañol pic.twitter.com/Pj5h0b1sEC — WWE Español (@wweespanol) 28 de agosto de 2018

- Aparece el Baron Corbin, gerente interino de RAW.

- Braun Strowman y Roman Reings se enfrentarán en el 'HELL IN A CELL', el 16 de septiembre.

- Ingresa Braun Strowman para encarar a Roman Reings, con el maletín en la mano.

- Entra al cuadrilátero Roman Reings, actual Campéon Universal.

LA PREVIA

Esta noche (7:00 p.m. EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía FOX Sports 2) en el Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, se realizará un nuevo programa de WWE Monday Night RAW donde el climax estará en el posible enfrentamiento entre Braun Strowman y Roman Reigns, el nuevo campeón Universal.

Strowman busca un duelo mano a mano con Reigns, con la condición que no intervengan Seth Rollins y Dean Ambrose, integrante de The Shield, quienes la semana pasada impidieron que el 'monstruo entre hombres' canjeé su maletín de Money in the Bank.

Por otro lado, la vigente campeona, Ronda Rousey, quiere encabezar la nueva revolución femenina, sin embargo, esyo prodría complicarse luego de que atacara a Stephanie McMahon. 'Rowdy' no contará con el apoyo de Kurt Angle, quien fue reemplazado por Baron Corbin.

Además, la semana pasada Scott Dawson y Dash Wilder saliendo victoriosos ante Bo Dallas y Curtis Axel, y esta semana podrían reclamar una nueva oportunidad por los títulos en parejas de la marca roja.

An intense #UniversalChampionship main event, a MONSTER looking to cash in, and a reunion of THE SHIELD closed out a wild #RAW last week!

Horarios del WWE Monday Night RAW

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8:00 p.m

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 p.m.