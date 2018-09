Copa Davis 2018: Argentina vs Colombia EN VIVO por los playoffs de la zona americana

La Copa Davis 2018 se vuelve a activar con el enfrentamiento entre Argentina y Colombia, este viernes 14 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora peruana). Los duelos individuales se darán en el Estadio Cerrado Doctor Aldo Cantoni, San Juan, Argentina y será transmitido por la señal de TyC Sports, mientras que las incidencias con el punto a punto lo seguirás en Líbero.pe.

La representación de Argentina busca la victoria para poder tener rivales que sean, tal vez, de menor jerarquía. Se confirmó quienes serán los integrantes del equipo, el cual está conformado por Diego Schwartzman (N° 14 de la clasificación de la ATP), Guido Pella (62°), Horacio Zeballos (31° en dobles mundial) y Máximo González (41 en dobles).

Recordemos que Argentina se proclamó campeón en el 2016, victoria que generó la retirada de Juan Martín del Potro. ‘La Torre de Tandil’ decidió dejar el equipo, por lo que su ausencia es una de las principales bajas en el combinado, lo cual significa un respiro para los ‘Cafeteros’, quienes confían en conseguir el triunfo.

Por su parte, la representación de Colombia estará conformada por Daniel Galán (209°), Santiago Giraldo (410°), Cristian Rodríguez (501°) y Alejandro Gómez (N° 316 en dobles). El primer duelo será entre Giraldo y el ‘Peque’ Diego Schwartzman, quienes ya se han visto las caras anteriormente y la ventaja la tiene el argentino

Schwartzman venció los dos duelos anteriores, por lo que se perfila como favorito. Entre tanto, Guido Pella chocará con el colombiano Galán, pero no registran antecedentes. Sin duda, la jornada de mañana promete con los duelos más que interesantes, además recordemos que el día sábado serán los demás partidos.

HORARIOS DEL ARGENTINA - COLOMBIA EN LA COPA DAVIS 2018

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 a.m.

Estados Unidos: 9.00 a.m. (ET) / 6.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL ARGENTINA-COLOMBIA EN LA COPA DAVIS 2018?

En Internet el duelo entre Argentina y Colombia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.