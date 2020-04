Quédate en casa: tips para runners en tiempos de cuarentena

El porqué tantos runners de ambos sexos y sin distinción de niveles integrales vulneran la inmovilización social obligatoria decretada por el Gobierno como medida de contención al coronavirus se sintetiza en que son corredores que realizan sus sesiones de entrenamientos habitualmente al aire libre y a distancias largas, como mínimo 10 kilómetros en asfalto e, incluso, hay de los que “trepan” cerros y montañas, aquí conocidos como “traileros”.

Por ende, el encierro es como atarle las alas a un ave cualquiera y encima dejarlo en una jaula. El corredor frecuente necesita moverse en libertad, incluso, para improvisar sus rutas y optar por la diversidad de suelos con el objetivo de “cuidarse las piernas”, sus únicas armas de libertad y felicidad. En 70 metros cuadrados, como ejemplo promedio de un departamento normal, esa posibilidad es nula, salvo que utilice las paredes o el techo, opciones solo para Netflix.

¿Entonces qué hacer para quedarse en casa a lo largo de la última semana (quizá la más larga) de emergencia que tendremos sin la necesidad de “burlar” el estado de emergencia? Vamos con cinco tips para los aficionados al running.

Funcional en casa

Te servirá como un reacondicionamiento físico antes de volver a tus rutinas habituales dirigidas. No necesitas de “grandes” espacios ni las herramientas que usas en el gimnasio. Aquí mandará tu peso corporal y tus habilidades para cumplir con las repeticiones. Usa los variados tutoriales que te ofrece el YouTube, como los de Turbosteps, te los recomiendo.

No corras

Porque podrías lesionarte, salvo que hayas desarrollado una técnica que te permita medir el impacto en un suelo duro y resbaladizo. Los tobillos y, por ende, las rodillas sufrirán en demasía al correr a media suela, reacción que suele darse instintivamente, quizá como medida cognitiva de prevención que, finalmente, será perjudicial. Te recomiendo usar la soga e intensificar las rutinas que mandan los tutoriales.

Funcional y fuerza

Las necesarias mancuernas no deberían faltar en un rincón de la casa, sobre todo si eres asiduo concurrente a las sesiones de funcional. Cardio y fuerza es la combinación ideal siempre y cuando tu objetivo sea mejorar tus condiciones físicas. Podrías llenar un par de latas o baldes pequeños de pintura con arena si es que no puedes conseguirte las mancuernas. Opciones hay muchas, pretextos pocos.

Guarda el pre-workout

Los suplementos pre-workout constituyen una gran ayuda para mejorar la capacidad de respuestas en tus entrenamientos. Sin embargo, en estos momentos de cuarentena, no los necesitas, ¡guárdalos! hasta que regreses a tus entrenamientos dirigidos. Prueba tus reacciones, tu esfuerzo y tus respuestas ante el cansancio. Recuerda que el efecto del pre-workout es temporal. Finalmente, solo tú resolverás los problemas inesperados que se te presenten en las pitas o en los cerros.

Cuestión de hábitos

Basta con la cuarentena como para que te satures por no saber qué hacer en tu casa o te vuelvas “loco” porque subiste un par de kilogramos, algo que no debería suceder si sostienes tu disciplina alimenticia. Quedarte en casa no significa que el desgaste emocional te lleve a la cocina para que te devores lo que sea. Mientras cuides las cargas de carbohidratos todo estará bien.