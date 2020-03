España: Mujer es detenida y abucheada por salir a correr en plena cuarentena por el coronavirus [VIDEO]

El coronavirus sigue avanzando en todos los continentes, pero hay países que han sentido másl el golpe de esta pandemia que viene generando pánico en la población mundial. Algunas de esas naciones son China, Italia y España.

Es por ello que el gobierno ibérico tuvo que poner mano dura y dar fuertes medidas para que sus ciudadanos entiendan la gravedad del asunto. Es más, el último reporte indica que la cifra de casos aumentó a 25 mil y ya son 1378 fallecidos.

Ahora, con esta cuarentena dada en España, se espera frenar el avance del COVID-19. Pero tal parece que sigue existiendo personas que poco o nada les importa y es que en un video colgado en redes sociales, se observa a una mujer corriendo por una vía pública.

Luego de algunos segundos, la Policía de aquel país europeo entra en acción y se procede a arrestarla, Sin embargo, la runner opone resistencia y comienza a gritar pidiendo ayuda.

Es allí cuando algunos vecinos que se encontraban cerca del hecho, no dudaron en lanzarle insultos por no cumplir las medidas dadas por el gobierno español para frenar el avance del coronavirus.

“Deja de gritar” o ”Eres una gilipolla…”, fueron algunas de las frases que lanzaron desde sus casas las personas que presenciaron el hecho a lo que la mujer seguía pidiendo auxilio para que no sea llevada a la detención policial.

A pesar de ser dos polícias, la runner no se dio por vencida y les hizo el trabajo muy difícil. No dejaba de moverse y utilizar cada parte de su cuerpo para no ser subida al vehículo.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerior de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes, también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

¿Qué es la fase 3 en Estado de Emergencia?

La fase 3 durante un Estado de Emergencia nos indica que es imposible rastrear el contagio. Si en la fase 2 se tenía claro que el contagio se había producido por un viaje al exterior, o por haber estado en contacto en una persona que venía de fuera, ahora hemos entrado en la fase de contagio comunitario; en palabras simples, se produjo dentro del territorio nacional. En la fase 3, está claro que las medidas de control y aislamiento social se tienen que endurecer, de manera que el contagio, cuyo origen es imposible de rastrear, no se siga expandiendo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.