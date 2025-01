Dato curioso de Tokio 2020: ¿Por qué los atletas muerden sus medallas?

Estimado lector, seguro habrá visto en los Juegos Olímpicos ver a los competidores alzarse en el podio y seguido de ello darle un mordisco a las medallas. ¿Le parece curioso? Este acto nos remontará a tiempos pasados y traerá conclusiones del porqué lo hacen los atletas hoy en día y que no dudamos lo harán también en Tokio 2020 . Empecemos.

Aunque parezca absurda la pregunta, la presea de oro no está hecha de oro. De hecho, está compuesta por 494 gramos de plata y apenas 6 gramos de oro. Este contenido encaja en los 6milimetros que mide la medalla que se lleva cada competidor y la termina mordiendo -o simula- para la foto en el podio. Otra de las cosas que hay que saber sobre los Juegos Olímpicos es que en las competiciones antiguas no se entregaban algún distintivo, tan solo una corona de oliva. Esto, según, porque los atletas no competían por algo sino más bien por el honor.