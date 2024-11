Sofía Mulánovich presenta colección de artículos para surf elaborados con material reciclado

La colección Corona by Sofía Mulánovich , consta de 2 ítems: poncho cambiador y funda de tabla, cuyos modelos representan las palmeras y las olas del mar. Esta línea exclusiva está elaborada con elementos PET (material reciclado de los océanos) y estará disponible en la plataforma BackusYa.pe.

“Fue algo super chévere y me siento muy agradecida con Corona por haber pensado en mi para esta colección. Todos los años miles de toneladas de plástico son arrojados al mar creando un daño irreparable al ecosistema marino y me parece increíble que una marca como Corona tenga una iniciativa a nivel mundial para crear conciencia sobre el cuidado y protección del medio ambiente. La verdad estoy super emocionada, hemos trabajado con Corona varios meses viendo los diseños y materiales para sacar unos productos que no solo están lindos, sino que son super útiles. Y lo más chévere es que están hechos con materiales naturales y reciclados. ¡Esperamos que le guste a la gente!”, finaliza Sofía Mulánovich.