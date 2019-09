Jugadores peruanos que ganaron más de 800 mil dólares en mundial de Dota ser irían a Brasil

Una tweet ha conmocionado toda la comunidad de Dota 2 en el Perú. Resulta que, a través de su cuenta de Twitter, Vitoria Otero manager de Team Anvorguesa compartió que está en la búsqueda de una bootcamp en Brasil donde entrenaría con su equipo con miras a lo que será el próximo DPC 2019-20.

Alguém sabe de lugares que existam no brasil (não necessariamente em são paulo) para alugar bootcamps? Eu conheço a @bootkampgaming somente que são ótimos, mas queria dar uma olhada em mais opções. — Vitória or guashineen 🍔😼 (@Guashineen) September 18, 2019

"Alguien conoce de lugares en Brasil (no necesariamente en Sao Paulo) para alquilar bootcamps? Yo conozco @bootkampgaming solamente, que son muy buenos, pero quería dar una ojeada a más opciones.

De inmediato, las teorías de una posible alianza con algún team de Brasil se hicieron públicas. Aunque todavía no hay nada concreto, lo más probable es que los chicos ex Infamous Gaming únicamente estén buscando alquilar un bootcamp para jugar las clasificatorias a la Major y Minor desde Brasil para así no tener problemas con el servidor, como se hizo en las clasificatorias a The International 2019.

Si es muy probable — Vitória or guashineen 🍔😼 (@Guashineen) September 18, 2019

¿Qué significa este tweet?

Por ahora, no se maneja mayor información sobre esta posible mudanza a Brasil. Debemos recordar que después de la separación de los chicos de Team Anvorguesa de la organización peruana Infamous Gaming, no hemos tenido mucho conocimiento sobre los 5 jugadores que conformaron el equipo.

Lo único que se sabía era que estos seguirían jugando juntos, más no se sabe si como Team Anvorguesa o bajo el nombre de una organización diferente.

Lo más probable es que en los próximos días tengamos mayor información al respecto pues cada vez quedan menos días para el inicio de las primeras clasificatorias regionales.

