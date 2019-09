Streamer de Twitch suspendida por cosplay de Chun-Li

La streamer, Quqco, que se dedica a transmitir en Twitch mientras hace dibujos, conversa con sus espectadores y suele hacer cosplay de algunos personajes de videojuegos populares. Quqco se encontraba haciendo una transmisión disfrazada de la luchadora de Street Fighter, Chun-Li.

Quqco vestía el atuendo clásico de Chun-Li durante la transmisión y luego de despedirse de su público y cerrar el stream le llegó una notificación sobre una suspensión de 3 días por "Contenido o actividades sexualmente sugestivas".

"De hecho, compré una talla más grande para asegurarme de que la abertura del vestido no sea muy alta" dijo al portal Kotaku respecto al corte que el vestido tiene a los costados y que pudo ser el motivo de la suspensión.

"Me acaban de suspender nuevamente por vestir un cosplay de Chun-Li. Estoy totalmente cubierta. No entiendo cómo esto es contenido sexualmente sugestivo" comentó en su Twitter.

Esta no es la primera vez que ha sido suspendida, anteriormente recibió una sanción tras vestir un cosplay de Mai Shiranui de The King of Fighters incumpliendo la misma norma de la plataforma. Notablemente este cosplay es mucho más abierto que el de Chun-Li, motivo por la que esta vez pidió un vestido más grande para no correr riesgo.

La suspensión vino acompañada de un strike a su cuenta, además de prohibirle participar del la sección de artistas en la convención anual 'TwitchCon 2019'. Quqco no es la única siendo suspendida, en los últimos meses la plataforma ha estado suspendiendo a otras streamers por motivos relacionados.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos) - Fuentes: Kotaku y Dexterto.