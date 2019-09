Organización brasileña de Dota 2 responde ante las acusaciones de equipo femenino peruano

Dota 2 está creciendo en diferentes ámbitos y uno de ellos es el dota femenino. Recientemente hay un torneo brasileño donde el equipo peruano GOXPE estuvo participando y fue removido, la organización BBL e-sports pudo darnos sus declaraciones con respecto a la decisión que tomaron contra el conjunto nacional.

Las pruebas de BBL e-sports contra el equipo peruano de Dota 2

La organización nos envió diferentes pruebas en las que muestran a la jugadora Sunmy como sospechosa. El patrón de juego y su comportamiento en partidas ranked (competitivo) son muy diferentes al desempeño que mostró en la clasificatoria del torneo Queen of Hearts, por esta razón es que estuvieron revisando sus partidas.

En el video mostrado pueden ver el análisis de Mionsauro. Alli se comparan las partidas del héroe Axe jugado por Sunmy, en el torneo como en Ranked. Las costumbres del jugador siempre se replican ya sea la compra de items (objetos), el movimiento del mouse, la toma de decisiones o la forma de conseguir recursos (farm).

Mientras que en la partida de torneo, Sunmy conseguía todos los recursos disponibles y coordinaba muy bien al momento de conseguir un objetivo. En la partida ranked cometía errores un poco más notorios, como una persecución al héroe enemigo que terminó en su muerte.



Los recursos conseguidos por Timbersaw fueron muy buenos en la partida. | Foto: Dotabuff

Esta no fue la única partida revisada, ya que también se fijaron en su partida con Timbersaw y como la optimización de recursos acaparó el juego por completo. El nivel mostrado fue excepcional consiguiendo más oro que los demás cores, a pesar que era un personaje de menos prioridad en obtenerlo. Este nivel de farm también lo consiguió con Axe.

Entre otras pruebas que añaden están el uso de Chat Wheel (rueda de chat con mensajes predefinidos) para indicar acciones en la partida como "cuidado", "presionen líneas", "revisen runas", ya que eso se puede avisar por micrófono. También en las partidas de torneo han revisado que Axe indicaba que item deben sacar sus aliados.

¿Sunmy en verdad fue suplantada?

La miembro de GOXPE fem participó en el torneo con una cuenta smurf (secundaria), ya que su cuenta principal tenía un nickname (apodo) masculino y por eso la organización pidió que jugara con una cuenta diferente. Recordemos que las cuentas de Steam (plataforma de videojuegos) pueden modificarse el nombre sin ningún problema.

Ella en su cuenta principal es rango Ancient, pero su smurf es Leyenda (Leyenda es un rango más bajo que Ancient). Debido al comportamiento mostrado en el vídeo, BBL ha destacado que la offlaner de la clasificatoria ha sido muy diferente al de la cuenta smurf en sus partidas.

Además, Sunmy hace varias transmisiones de Dota 2 en su fanpage y los administradores han podido revisar que muchas de sus reacciones han sido muy diferentes a las mostradas en la clasificatoria de Queen of Hearts. Debemos añadir, que el comportamiento de juego en transmisiones en vivo es muy diferente con respecto a las partidas que juegas sin que nadie te observe.

La respuesta final de BBL e-sports sobre el caso

Ver vídeo en directo de bblesports en www.twitch.tv

Debido a las diferentes pruebas mostradas, la organización ha decidido banear (vetar) al equipo del torneo. El motivo es la suplantación de cuentas de jugadoras. Tras la comparación de las dos partidas mostradas en el vídeo, han llegado a esa conclusión.

La organización continuó con el torneo Queen of Hearts con otros equipos. Dentro de las participantes se encuentran jugadoras de diferentes nacionalidades como Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Bolivia. Su final será presencial en Brasil y contará con un pozo de $5533.

Entrevista a Marcela Furlan, organizadora del torneo

Pudimos contactarnos con Marcela Furlan de BBL e-sports y obtener unas cuantas aclaraciones con respecto al torneo y el caso de GOXPE fem.

¿Cuántas ediciones del torneo han hecho y cual es el formato de esta edición? ¿Modificaron el número de clasificados de 2 a 4?

Es la tercera edición del torneo, 2 años hicimos Fase de Grupos y Playoffs, y este año es solo Fase de Grupos + Finales. De los clasificados teníamos 8 equipos, 6 llegaron por el torneo Mad Hatter, y 2 por Open Qualifier. Pero de los 6 de Mad Hatter, 3 hicieron disband (separación), así que la Open Qualifier paso a tener 5 slots (cupos).

¿Tuvieron problemas anteriormente con el equipo femenino GOXPE fem?

Si, el año pasado tenían muchas acusaciones, algunas chicas nos respondían y hacían las cosas de GOXPE, pero no todas (grabaciones que pedimos y esas cosas). Resulta que no lograron venir para la final en Brasil, ya que no salió bien porque era un torneo hecho por Valve y todos, para un documental en The International 2018.

¿Las clasificatorias del torneo están abiertas a toda Sudamérica? ¿Cómo corroboran que las jugadoras no sean suplantadas? ¿Cuál es la sanción para este tipo de casos?

El torneo es LATAM (pero sin Mexico por la latencia). Todas las chicas tienen que inscribirse con vídeo de presentación y con los documentos, cuentas originales, y perfiles públicos. Si pasa un fraude, la jugadora lleva ban (veto) por tiempo indeterminado, y el equipo puede llevar ban también.

¿El torneo contará con participantes extranjeras aparte de las jugadoras brasileñas?

El torneo tiene brasileñas, argentinas, uruguayas, chilenas, bolivianas, y peruanas. Puedes mirar aca: Queen of Hearts

¿Tras este suceso seguirán apoyando los deportes electrónicos femeninos?

Yo espero que si :)

¿Cómo la comunidad de Dota 2 puede participar para apoyar más de estos eventos?

Pueden acompañar los torneos, los streams de los torneos, de las jugadoras, casters. El apoyo de la comunidad es muy importante para el escenario de esports en general.

Respuesta de Lágrima ante el veredicto de BBL e-sports

Pudimos pedirle unos comentarios a Lágrima, miembro de GOXPE, tras la decisión tomada por la organización BBL.

"En primer lugar, quiero agradecer a los medios por la atención que dieron a este tema y que únicamente gracias a ustedes y a la presión del público al fin, después de más de 2 semanas he recibido un "Veredicto", comunicado por este diario, pero al fin un Veredicto.

Podría decir que me hallo inconforme pero en realidad no, decidieron algo que por cuenta propia ya habíamos decidido, no volver a participar en un torneo realizado por BBL E-Sports, y que además con esta decisión solo demuestra las bases personales que tienen para con sus decisiones.

Ya que claramente deciden tomar tal medida con todo el equipo (aunque haya sido solo yo la que hizo el post) porque expuse la innegable falta de gestión que percibí, no nos sentimos representadas por una organización parcial y eso ningún "Ban" nos hará cambiar de parecer.

La comunidad Sudamérica va más allá de Brasil y el portugués, cuando se entienda eso, sabremos apoyar un torneo inclusivo de verdad. Sostendremos siempre que nuestra jugadora Sunmy sí jugó el torneo y no solo con palabras, sino con hechos, por ello nos verán jugando en cada torneo presencial u online que se presente en memoria al pisoteo que se hizo aquí.

Por otro lado, estamos felices de que a partir de esto se haya despertado el interés en la escena femenina peruana y ánimo de muchas chicas en hacer equipos femeninos, tenemos fe en que alguna organización realizará un torneo femenino correctamente en el que todas podamos participar sin barreras."

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más imporantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No olvides que esta semana se juega la final Aorus League Cono Norte y que será transmitida por Líbero Esports en YouTube y Facebook!

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)