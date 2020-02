Dota 2 | Ceb: "Si no ganas un The International, eres una especie de perdedor"

OG, considerado el mejor equipo de Dota 2 de la historia pues ganó dos The International de forma seguida, sorprendió a todos al anunciar que diferentes jugadores de su famosa escuadra se separarían del equipo. Uno de estos, era el cofundador del equipo Sébastien “Ceb” Debs.

Esta noticia llegó como un baldazo de agua fría para mucha gente pues el offlaner de este equipo de Dota 2 es una de las figuras más queridas de este esport. A pesar de esto, el comentó que no dejaría la organización pero que ya no sería parte del equipo de Dota 2.

El medio internacional The Esports Observer le realizó, a través de su canal de Youtube, una entrevista donde compartía sus diferentes opiniones sobre el futuro de su equipo y del Dota 2 a nivel profesional.

Entre las diferentes declaraciones que brindó en la entrevista. Hay una que llamó bastante la atención.

“Hay esta cosa con Dota que, si no ganas un The International, eres una especie de perdedor. Así es como te sientes. Esto está integrado en las mentes y mentalidades en las que las personas (...) No quiero decir que solo respetan las victorias de TI, pero hay ese sentido en Dota".