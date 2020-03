Jerax sobre su retiro del Dota 2: "Estoy seguro que no me arrepentiré"

OG es considerado por muchos, como el mejor equipo de Dota 2 de la historia. Esto se debe a que en los años 2018 y 2019 se consagró en el torneo The International, considerado como el mundial de Dota 2.

Esto lo hizo con la misma alineación, siendo la primera vez en la historia que ocurría esto. Lamentablemente, este año, OG anunció que la organización sufriría una serie de cambios en su alineación.

Estos cambios significaron la salida de Ceb, la extensión de las vacaciones de Ana y el retiro del mundo profesional de Dota 2 de Jerax. Uno de los jugadores más longevos en la historia de Dota 2.

Hace unas semanas, salió un pequeño documental en el cual Jerax contaba una parte mucho más íntima de su experiencia como jugador y, además, contaba por qué decidió dejar de ser un jugador profesional de Dota 2.

Básicamente lo que Jerax comentó es que ya no tenía motivación alguna para jugar Dota 2.

“There are just way more hungrier people, way more passionate about the competition part and Dota 2 that deserve the spot. I can’t give enough for the other in the team. I would just drag them down, the whole season.

I can safely say that I won’t regret it.”

“Hay personas mucho más hambrientas, más apasionadas por la parte de la competencia y Dota 2 que merecen el lugar. No puedo dar lo suficiente por el otro en el equipo. Simplemente los arrastraría hacia abajo, toda la temporada.

Puedo decir con seguridad que no me arrepentiré ".