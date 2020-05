Dota 2: Team Secret dona el dinero de GWB 2020 a dos organizaciones diferentes

El último fin de semana, se llevó a cabo la final del torneo benéfico Gamers Without Borders 2020. Este torneo, repartiría 1.5 millones de dólares entre los 8 equipos competidores para después donare este dinero a una causa que ayuda en la búsqueda de una cura para el Coronavirus.

Team Secret, se convirtió en el flamante campeón de este torneo después de vencer en la final 3-0 a Natus Vincere. Con esta victoria, el equipo comandado por Puppey, se hicieron acreedores de 750 mil dólares. Aunque, esto no fue lo más sorprendente.

El hecho más llamativo de todos, es lo que Team Secret hizo con el dinero que ganaron. Resulta que el equipo europeo tomó la decisión de donar el dinero ganado a dos organizaciones benéficas diferentes.

Esto se dio a saber, a través del Twitter oficial de Team Secret.

We are the Gamers Without Borders 2020 Champions! 🏆



We have decided to split the $750,000 grand prize into two separate donations:



- $375,000 to the Gavi, The Vaccine Alliance @gavi

- $375,000 to The International Red Cross and Red Crescent Movement @IFRC#SecretDota #GWBPS pic.twitter.com/k7f04bvgFe