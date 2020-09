League of Legends: Rainbow7 pierde 3-0 en contra de LGD y es eliminado del Worlds 2020

Después de la gran victoria en contra de Unicorns of Love, el equipo mexicano de Rainbow7 tenía la importante tarea de vencer a LGD Gaming en la primera ronda de la segunda etapa del Play In del Worlds 2020. Si no cumplían con esta tarea, el representante de Latinoamérica sería eliminado del torneo sin conseguir llegar a la fase de grupos del mundial de League of Legends.

Si bien Rainbow7 no venía como el favorito de la serie. Muchos lo veían como un duro rival pues ya había logrado vencer al mismo equipo en la fase de grupos del Play In. A pesar de esto, el equipo de China se mostró muy superior a los chicos de México. Los cuales no tuvieron muchas oportunidades de inclinar la balanza a su favor y terminaron perdiendo la serie con un sólido 3-0.

Con este resultado, los chicos de México fueron eliminados del torneo y nuestra región, se quedó sin representantes.

Por su parte, los chicos de LGD Gaming ahora tendrán que jugar en contra de Legacy Esports para conseguir uno de los dos cupos a la fase de grupos del Worlds 2020 y unirse a los siguientes equipos:

Equipos clasificados a la fase de grupos del Worlds 2020

Grupo A:

G2 Esports

Machi Esports

Suning

TBD

Grupo B:

DAMWON Gaming

JD Gaming

Rogue

TBD

Grupo C:

Fnatic

Gen.G Esports

Team Solo Mid

TBD

Grupo D:

DRX

FlyQuest

Top Esports

TBD

Recordemos que Team Liquid y PSG.Talon son los primeros dos clasficados del Play In pero aún no están ubicados en ningún grupo.

Un hecho bastante curioso es que desde el 2017, año en que la Liga Latinoamericana de League of Legends obtuvo la posibilidad de pelear por una plaza para el Worlds, no hemos tenido ningún representante que llegue a la fase de grupos.

Kaos Latin Gamer (2016) - Play In Primera Ronda

Kaos Latin Gamer (2017) - Play In Primera Ronda y Lyon Gaming (2017) - Play In Segunda Ronda

Kaos Latin Gamer (2018) - Play In Primera Ronda y Infinity Esports (2018) - Play In Segunda Ronda

Isurus Gaming (2019) - Play In Segunda Ronda

Rainbow7 (2020) - Play In Segunda Ronda

